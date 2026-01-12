Logo El Espectador
Trucos para quitar las motas o pelusas de la ropa y cómo evitarlas

Evitar la creación de motas requiere de pequeños rituales que alargarán la vida útil de sus prendas. Le contamos.

Redacción Moda
12 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia. / Getty Images
Las motas son hijas del roce. Aparecen sin avisar en los tejidos más delicados, como pequeñas sombras de desgaste. “Prevenirlas exige girar la prenda del revés y lavarla con suavidad; eliminarlas, un simple cepillo o la paciencia de una máquina quitapelusas”, dice Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.

Hay prendas que requieren más cuidado, como las hechas con textiles delicados, como lana o seda. Esas deben ser lavadas a mano y con un jabón especial. Evite usar la secadora con esas piezas delicadas.

Trucos para quitar las motas:

Cinta adhesiva: corte una tira de cinta y presione sobre la tela.

Maquina de afeitar: pase una cuchilla de afeitas de forma suave por la prenda, en dirección del tejido para quitar las motas.

Guante de goma: pase el guante seco sobre la ropa para que la mota quede en la goma.

Quitamotas eléctrico: el mercado creó un aparato especial para liberarlo de este problema.

Otras recomendaciones para evitar las motas

Lave las prendas por separado, así evita la creaciones de pelusas por la fibra que sueltan diferentes tipos de telas.

Las prendas delicadas las puede meter dentro de una bolsa para prevenir esta situación.

Sacuda la prenda antes de lavarla y revise que no tenga restos de papeles en los bolsillos.

Cuidar de nuestras prendas es, en definitiva, “cuidar de nuestra historia y de nuestra forma de estar en el mundo. La ropa no es sólo tela: es memoria, identidad y estilo. Y la manera en que la tratamos habla de nosotros con más fuerza de lo que pensamos”, agrega la experta.

Por Redacción Moda

