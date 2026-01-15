Una exposición muestra las tendencias de la época a través de la obra de Goya

Imagen de uno de los trajes de la muestra ‘Goya, cazador de tendencias’, que se podrá visitar hasta el 24 de mayo en el IAACCEl de Zaragoza. / EFE / Toni Galán Foto: EFE / Toni Galán

La exposición ‘Goya, cazador de tendencias’, inaugurada este miércoles en la ciudad española de Zaragoza, dirige la mirada a la moda de la alta sociedad y las clases populares del siglo XVIII y XIX retratada por el pintor en sus obras.

La muestra forma parte de una de las iniciativas de la celebración en 2028 del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya (1746-1828) y busca reflejar, de forma resumida, cómo la moda sirvió para interpretar aquel tiempo y sus personajes.

Para ello, utilizan ropa de época original cedida por coleccionistas particulares y por el Museo de Zaragoza, y relacionan la moda con el pintor español. Se pueden contemplar piezas como chalecos, basquiñas o chaquetillas de hombre, mujer y niño, de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Ese recorrido en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, disponible hasta el 24 de mayo, sirve de “repositorio de cómo vestían los distintos estamentos de la sociedad”, según su comisaria, Marian Rebolledo.

La exposición presenta también a “‘influencers’ de la época” como representación de su tiempo: la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba y la reina María Luisa de Parma.

Permite visualizar con ello las distintas tendencias de la época: la moda a la francesa “más aparatosa”, la moda a la inglesa “pensada para la vida en las zonas rurales” y la moda española que, según Rebolledo, estuvo caracterizada por prendas como faldas y mantillas.

El discurso expositivo se completa con un audiovisual titulado ‘Goya en la pasarela’, que “da vida” a la vestimenta a través de la inteligencia artificial y el modelado 3D.