Volúmenes y contrastes, las tendencias que dejó la segunda jornada de la Semana de la Moda

Una modelo presenta una creación de Marie Adam-Leenaerdt para el desfile de la colección prêt-à-porter femenino otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París. / Alain Jocard / AFP Foto: AFP - ALAIN JOCARD

Los diferentes volúmenes, así como los contrastes de materiales y motivos marcaron este martes las presentaciones de las colecciones femeninas de prêt-à-porter para el otoño-invierno 2026-27, con abrigos amplios, faldas cortas de volantes, chaquetas que tienen como base un modelo de mediados de los años 40 del pasado siglo o aparentemente sencillos vestidos.

El nombre más destacado de la mañana fue el de Marie Adam-Leenaerdt, quien mostró una colección en la que los vestidos cortos convivieron con faldas largas y con aberturas, así como anchos pantalones. Los estampados, como el ‘animal print’, figuraron en algunas de las propuestas, mezclados en ocasiones entre sí y creando por tanto contrastes.

La belga Adam-Leenaerdt, finalista en 2024 del premio LVMH, presenta su moda en el calendario oficial de la semana parisina desde 2023. No faltaron sus característicos abrigos, de impecable construcción, ni tampoco la combinación de materiales en un mismo conjunto. Además, quiso hacer del encaje uno de los imprescindibles del próximo invierno.

La tendencia minimalista, con volúmenes equilibrados y siluetas rectas y depuradas, convivió con otras más amplias u ‘oversize’, como los pantalones anchos, así como inspiraciones de otras décadas, como las medias-pantalón ‘fuseau’ que podrían retrotraer a principios de los años 90 del pasado siglo, junto a comedidos guiños al ‘grunge’, por los discretos rotos en algunas de sus prendas de punto.

El negro estuvo muy presente, como es costumbre, junto a blanco, rosa, rojo, tierra y amarillo, en un desfile en el que se vieron maniquíes de diferentes edades.

Por otro lado, Jonathan Anderson presentó su segundo desfile de prêt-à-porter femenino en Dior, firma de la que es director creativo desde el pasado año. Muy esperado, por aquello de que el segundo desfile anuncia la dirección que va a tomar un diseñador en una casa, más que el primero.

En un espacio efímero en los jardines de las Tullerías, con un estanque artificial y podio sobre el que las modelos fueron mostrando la colección que el norirlandés imaginó, con los volúmenes como grandes protagonistas. Más centrada y realista que la anterior de octubre, vestidos y chaquetas fueron la base a partir de la cual se construyó, y donde los abrigos destacaron igualmente, aunque en menor medida.

La chaqueta Bar de 1947, pieza clave en el New Look, vuelve a ser reinterpretada, con la parte baja de diferentes formas. Los tejidos, en algunos casos superpuestos, pensados para una mujer principalmente joven, en una colección en la que también estuvo presente el guiño a las flores, como en su desfile de alta costura de enero.

Grises, blanco, marrones o negro compusieron algunos de los tonos de la paleta cromática, en un desfile que se celebró el mismo día en el que se anunciaba la próxima exposición en el Museo Christian Dior de Granville (Normandía). Será a partir del 4 de abril y en torno a los colores de la infancia de recordado creador.

Por último, en su sede central, Bonpoint aprovechó la segunda jornada de la semana de la moda femenina parisina y la presencia de prensa y compradores extranjeros para presentar su colección invernal.

La firma infantil de alta gama se inspiró en el país en el que nació hace medio siglo. “La colección lleva por nombre ‘Carta postal francesa’ y hemos querido representar tres lugares emblemáticos, París, así como las regiones de Auvernia y Bretaña”, dijo Géraldine Dufour, directora creativa de la marca.

