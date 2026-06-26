Zendaya y su homenaje a Spider-Man: vestidos de telaraña, lentejuelas y looks de los años 90

Zendaya usando una camiseta en la gira del superhéroe en Francia. EFE/EPA/Mohammed Badra Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

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Zendaya es la reina del “method dressing”, un término que hace referencia a los actores que, fuera de las escenas, asumen los roles de los personajes y llevan la esencia de estos a las alfombras rojas para acercar a las audiencias a la temática de la película.

La actriz lo ha hecho recientemente con “The Drama”, la cinta que coprotagoniza junto a Robert Pattinson al usar vestidos inspirados en el universo de las novias, pues en la película personifica a una prometida; en el estreno de Dune y estas semanas en la gira internacional por Europa de“Spider-Man: Brand New Day”.

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Junto a su estilista, Law Roach, siguen demostrando que son uno de los mejores dúos fashionistas. El pasado 23 de junio, en Roma, utilizó dos diseños: una prenda de Giorgio Armani y otra de Gianni Versace. La actriz, acompañada de su esposo, Tom Holland, lució una creación inspirada en la telaraña, una pieza del archivo de Giorgio Armani de la colección Primavera-Verano de 1990.

Vale la pena mencionar que, en diciembre de 2021, para el estreno mundial en Los Ángeles de “Spider-Man: No Way Home”, Zendaya lució un diseño de la casa italiana Valentino, creado expresamente por el director creativo Pierpaolo Piccioli, con la temática de la película.

El diseño de Versace era un guiño a los colores del superhéreo, un conjunto de archivo de la colección Otoño-Invierno de 1997 de la firma italiana.

En el estreno en París, la actriz sorprendió al usar una camiseta negra con un gráfico del superhéroe en la alfombra y dejar de lado las piezas de archivo, la prenda luce como un minivestido y la acompañó con unos stilettos blancos.

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La camiseta hace parte de una colección que lanzó Marvel en 2012. Sin embargo, ya no hace parte del catálogo y los interesados la deben buscar por plataformas de comercio como eBay en donde se consigue por un valor de US$40.

Hasta el momento, el vestido más espectacular que la actriz ha usado en la gira ha sido un diseño de archivo de John Galliano azul de seda adornado con una telaraña en la espalda hecha con cadenas y piedras preciosas. La pieza hace parte de la colección "The Circus" primavera-verano de 1997 del diseñador.

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