Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

150 años del natalicio de Konrad Adenauer: su premonitoria visión de la integración europea

Hace un siglo y medio nació el recordado canciller de Alemania, considerado uno de los “padres fundadores de la Unión Europea”. Fragmento de un discurso sobre las posibilidades de la integración de ese continente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Konrad Adenauer * / Especial para El Espectador
05 de enero de 2026 - 04:27 p. m.
Konrad Hermann Joseph Adenauer ​​fue el primer canciller de la Alemania Occidental​. Nació el 5 de enero de 1876, en Colonia, y murió el 19 de abril de 1967. El 25 de septiembre de 1956, tras ser invitado a hablar en las Grandes Conferencias Católicas de Bruselas, pronunció un discurso en el que ofreció su visión del papel de Europa en el mundo.
Konrad Hermann Joseph Adenauer ​​fue el primer canciller de la Alemania Occidental​. Nació el 5 de enero de 1876, en Colonia, y murió el 19 de abril de 1967. El 25 de septiembre de 1956, tras ser invitado a hablar en las Grandes Conferencias Católicas de Bruselas, pronunció un discurso en el que ofreció su visión del papel de Europa en el mundo.
Foto: Archivo Particular

Dejen que les hable concretamente de la integración europea. Espero que entiendan que no puedo entrar en detalle, sino abordar únicamente principios. En primer lugar, me parece un imperativo que los europeos deberían reconocer claramente las siguientes realidades: desde la última guerra, se han producido cambios y desarrollos como los que acabo de resumir.

Estos nos empujan a mirar hacia la integración europea principalmente desde una perspectiva que la contemple en su contexto global más que desde un punto de vista exclusivamente europeo. Si...

Por Konrad Adenauer * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Konrad Adenauer

Unión Europea

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.