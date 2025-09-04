No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
55 años de la elección de Salvador Allende como presidente de Chile: testimonio

Fragmento de “Allende inédito. Memorias de la Secretaría Privada de La Moneda”, libro publicado en Colombia con el sello editorial Aguilar (2020).

Patricia Espejo Brain * / Especial para El Espectador
04 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, ganó las elecciones presidenciales en Chile. Su gobierno socialista terminó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que dio paso a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Aquí, captado en Buenos Aires, Argentina, el 26 de mayo de 1973.
Foto: AP - Eduardo Di Baia

* Patricia Espejo trabajó en el equipo más cercano y de confianza del presidente Salvador Allende durante los mil días de su gobierno. En estas, sus memorias, relata el triunfo de la Unidad Popular y su trabajo en La Moneda, donde fue testigo privilegiado de los esfuerzos para sacar adelante el proyecto de la vía chilena al socialismo, así como de las circunstancias que desembocaron en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El senador Allende y la campaña

Un día sonó el teléfono en la facultad, y una voz varonil me...

Por Patricia Espejo Brain * / Especial para El Espectador

