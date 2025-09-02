80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial: “Queríamos olvidarla cuanto antes”

Portada del libro "La guerra no tiene nombre de mujer". Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero su historia nunca había sido contada. Foto: Cortesía

Zinaida Vasílievna:

—No hay manera de domar la muerte... No... Ni puede uno acostumbrarse a ella... Los alemanes nos pisaban los talones, estábamos de retirada hacia las montañas. Había cinco heridos graves, con heridas abdominales. Ese tipo de herida es mortal, les quedaban uno o dos días. No podíamos llevarlos con nosotros, no había transporte. A mí y a Oksana, otra auxiliar sanitaria, nos dejaron con ellos en un cobertizo prometiendo que volverían a por nosotros en un par de días.

Regresaron tres días más tarde. Nos pasamos tres días...