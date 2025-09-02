No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial: “Queríamos olvidarla cuanto antes”

Fragmento de “La guerra no tiene rostro de mujer”, libro de la Premio Nobel de Literatura 2015 en el que revela los testimonios de las combatientes de la antigua Unión Soviética que nunca habían sido oídas. En Colombia con el sello editorial Debate.

Svetlana Alexiévich * / Especial para El Espectador
02 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Portada del libro "La guerra no tiene nombre de mujer". Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero su historia nunca había sido contada.
Portada del libro "La guerra no tiene nombre de mujer". Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero su historia nunca había sido contada.
Foto: Cortesía

Zinaida Vasílievna:

—No hay manera de domar la muerte... No... Ni puede uno acostumbrarse a ella... Los alemanes nos pisaban los talones, estábamos de retirada hacia las montañas. Había cinco heridos graves, con heridas abdominales. Ese tipo de herida es mortal, les quedaban uno o dos días. No podíamos llevarlos con nosotros, no había transporte. A mí y a Oksana, otra auxiliar sanitaria, nos dejaron con ellos en un cobertizo prometiendo que volverían a por nosotros en un par de días.

Regresaron tres días más tarde. Nos pasamos tres días...

