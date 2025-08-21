No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
85 años del asesinato de León Trotsky: su manifiesto por la paz

El pensador ruso fue asesinado en México el 21 de agosto de 1940 y lo recordamos con “El manifiesto de Zimmerwald contra la guerra”.

León Trotsky / Especial para El Espectador
21 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
León Trotsky (7 de noviembre de 1879, Ucrania-21 de agosto de 1940, Ciudad de México) fue un político y pensador de la antigua Unión Soviética, asesinado por un agente secreto enviado a México por el régimen de Stalin. Su verdadero nombre era Lev Davidovich Bronstein. El manifiesto que hoy publicamos fue redactado por él en septiembre de 1915, tras la celebración de un congreso revolucionario en Zimmerwald, Suiza.
Foto: Archivo Particular

Manifiesto de Zimmerwald contra la guerra

¡Proletarios de Europa!

La guerra dura ya desde hace más de un año. Millones de cadáveres cubren los campos de batalla. Millones de seres humanos han quedado mutilados para el resto de sus vidas. Europa es como un gigantesco matadero humano. Toda la civilización, creada mediante el trabajo de muchas generaciones, está abocada a la destrucción. La barbarie más salvaje celebra hoy su triunfo sobre todo lo que hasta ahora ha constituido el orgullo de la humanidad.

Independientemente de cuál sea la...

Por León Trotsky / Especial para El Espectador

