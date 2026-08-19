19 de agosto de 2026 - 03:33 p. m.
Accidente de autobús en Brasil deja al menos 23 muertos
Un choque frontal entre un autobús que transportaba pacientes médicos y un camión dejó al menos 23 muertos este miércoles en el sur de Brasil, en uno de los peores accidentes de los últimos años en la región.
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