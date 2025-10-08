Acuerdo entre Israel y Hamás: esto es lo que viene en la primera fase del pacto

Este es el momento en que Marco Rubio le informa a Donald Trump que el acuerdo entre Israel y Hamás, para la primera fase del plan de paz, está listo. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Foto: EFE - FRANCIS CHUNG / POOL

Fue el “zoom” de la cámara del fotógrafo de AP, Evan Vucci, el que reveló al mundo que Israel y Hamás habían aceptado el plan de paz propuesto por Estados Unidos. El papel que el presidente Donald Trump sostenía decía: “Muy cerca”, subrayado dos veces, y luego añadía: “Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que seas tú quien anuncie el alto al fuego”.

Momentos después el mandatario estadounidense lo confirmaba: “ME ENORGULLECE ANUNCIAR QUE ISRAEL Y HAMÁS HAN FIRMADO LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE PAZ”, dice el mensaje. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!”.

En su mensaje posterior, Trump calificó el acuerdo como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”. También agradeció a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía “por trabajar con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes”, y concluyó con un mensaje contundente: “¡Benditos los constructores de paz!”. Según reportes de prensa de EE. UU., Donald Trump podría viajar a Oriente Medio en los próximos días, según informó la Casa Blanca.

Según “Jerusalem Post”, el acuerdo establece que Hamás liberará a los 20 rehenes que aún permanecen con vida en las próximas 72 horas. Una fuente del grupo islamista dijo al medio “Al Araby Al Jadeed” que todos serán liberados en un solo grupo durante la primera fase del pacto. De acuerdo con fuentes de la organización en declaraciones al medio libanés “Al Mayadeen”, se espera que el acuerdo sea firmado en Egipto en la tarde de este jueves 9 de octubre. Sin embargo, la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos podría retrasarse, ya que Israel duda de que Hamás pueda localizarlos a todos.

Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, país mediador, declaró que “se alcanzó un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto al fuego de Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda”. Según él, los detalles se conocerán más adelante.

¿Cuál es la primera fase del plan de paz?

Según la primera fase del plan de paz, Hamás se compromete a abandonar el poder en Gaza y liberar a los rehenes, mientras que Israel acuerda detener los bombardeos, retirar progresivamente hasta el 70 % de sus tropas y liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, además de otros 1.700 gazatíes encarcelados. Este intercambio, primer paso del plan de 20 puntos anunciado la semana pasada por Donald Trump, se llevaría a cabo en las 48 horas posteriores a la firma del acuerdo, prevista para este jueves a las 12 del mediodía en El Cairo, según informó la agencia saudí Al-Hadath.

¿Qué pasará entre Hamás e Israel?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina. “Un gran día para Israel. Convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos celebró el anuncio: “Las familias de los rehenes recibimos con emoción, expectativa y preocupación la noticia del acuerdo para el regreso de los 48 rehenes”, señaló el comunicado.

Por su parte, el grupo islamista Hamás apenas se limitó al anuncio y confirmó que se había alcanzado un acuerdo con Israel para “poner fin a la guerra en Gaza” que estipula la retirada del ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros. También les pidieron a Trump y a los Estados garantes que garanticen que Israel implemente el acuerdo de alto al fuego en Gaza, según informes que citan una declaración del grupo militante palestino.

Marwan Bishara, analista político sénior del medio “Al Jazeera”, dijo que las conversaciones siguen siendo tensas con “algunos desacuerdos serios”, ya que aún quedan por resolver detalles cruciales, incluidos el momento y el alcance de la retirada israelí, la composición de la administración de posguerra para la Franja de Gaza, que deja dudas sobre el rol que tendrá la Autoridad Palestina, que no goza de popularidad entre los palestinos, y el destino de Hamás.

“Podría decirse que la fase inicial de la fase inicial está dando sus frutos”, afirmó Bishara. Según él, ambas partes parecen haber acordado ciertos parámetros para un intercambio de prisioneros.

El pacto, que podría marcar el comienzo del fin del conflicto, llega dos años y un día después de los ataques perpetrados por la organización islamista en territorio israelí, que dejaron 1.200 muertos y cientos de secuestrados. Desde entonces, la ofensiva de Israel ha causado más de 65.000 muertos, 1,9 millones de desplazados y una crisis humanitaria devastadora en la Franja de Gaza.

