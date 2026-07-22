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22 de julio de 2026 - 12:49 a. m.
Al menos 53 personas murieron tras el naufragio de un ferry en Guyana
La noche del sábado 18 de julio un ferry que zarpó de Georgetown a Port Kaituma, Guyana, naufragó dejando un saldo de al menos 53 personas muertas, aunque todavía decenas continúan desaparecidas.
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