Alto el fuego en Gaza: ¿quiénes son los 20 rehenes que serían liberados por Hamás?

Gali Berman, Ziv Berman, Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Matan Angrest, Omri Miran, Ariel Cunio, David Cunio, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Maksym Harkin, Eitan Mor, Yosef-Chaim Ohana, Alon Ohel, Avinatan Or, Matan Zangauker. Foto: Agencia AP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de dos años de guerra, un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre al mediodía hora local, despejando el camino para una retirada parcial de las tropas y una suspensión total de las hostilidades en Gaza en 24 horas. Los rehenes israelíes y extranjeros retenidos allí serán entregados a más tardar 72 horas después, el 13 de octubre por la noche. A cambio, cientos de prisioneros palestinos detenidos en Israel serán liberados.

La guerra en Gaza comenzó después de que militantes liderados por Hamás irrumpieran en ciudades israelíes y en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y capturando a 251 rehenes.

Docenas de cautivos fueron rescatados o liberados en los últimos dos años. El Gobierno israelí dice que todavía hay 20 rehenes vivos en Gaza. Ellos son:

Matan Angrest, 22 años

Este joven soldado israelí fue capturado el 7 de octubre desde su tanque en la base militar de Nahal Oz en la frontera con Gaza.

Las noticias de los exrehenes que fueron retenidos con Angrest en los túneles subterráneos de la Franja de Gaza son inquietantes. En abril de 2025, su madre, Anat Angrest, dijo a ‘The Times of Israel’ que los antiguos rehenes le habían dicho que Matan estaba “muriendo de hambre y retenido en una pequeña jaula en la oscuridad”.

“No ve la luz del día”, dijo. “Está expuesto a la tortura y la violencia y nunca ve a la Cruz Roja”.

En un video de propaganda de Hamás publicado el 7 de marzo, Matan parecía muy débil y mostraba signos de maltrato.

“La cara de Matan ya no es simétrica”, dijo Anat Angrest al ‘Times’. “Su mano, que estaba gravemente, herida no fue tratada y sabemos que ya no funciona. Estará discapacitado toda su vida”.

Gali Berman y Ziv Berman, 28 años

Estos hermanos gemelos fueron secuestrados del kibutz de Kfar Aza. Su familia no tuvo noticias de ellos hasta febrero de 2025, después de que unos 30 rehenes fueran liberados como parte de un alto el fuego anterior, cuando se les dijo que los gemelos estaban vivos pero retenidos por separado y con mala salud.

En un comunicado el mes pasado, la familia dijo: “Sabemos que no entiendes cómo puedes seguir allí, o cuándo volverás a ser libre. Te prometemos que esto sucederá: volverás al abrazo seguro de tu madre. Aguanta un poco más, sobrevive y sueña con un final feliz”.

Elkana Bohbot, 36 años

Casado y padre de un niño de cinco años, este ciudadano israelí-colombiano fue secuestrado por Hamás en el festival Nova cerca del kibutz de Reim, donde trabajaba como gerente de logística.

Su esposa y su madre pudieron hablar con él por teléfono antes de perder el contacto. Elkana les dijo que estaba ayudando a evacuar a los heridos, según ‘The Times of Israel‘. Unas horas más tarde, su familia descubrió un video suyo publicado por Hamás, en el que aparecía atado en el suelo, con la cara cubierta de sangre.

En dos videos de propaganda de Hamás publicados en marzo y mayo, Elkana parecía muy débil, acostado, incapaz de hablar. Otro rehén, Yosef-Chaim Ohana, habló en su nombre, lo que llevó a sus familiares a alertar a los líderes de muchos países, especialmente Francia, sobre el preocupante estado físico y mental de Elkana.

El 7 de octubre, su tía Ruth Amiel expresó su preocupación en ‘i24 News’ por no haber tenido noticias de su sobrino “durante varios meses”.

“En nuestros corazones, sabemos que está ahí, que está vivo. Esperamos que no pierda la esperanza y la confianza y que sepa que estamos haciendo todo lo posible para verlo regresar con nosotros”, dijo.

Rom Braslavski, 21 años

Rom, un guardia de seguridad en el festival de música Nova, también se quedó para ayudar a otros durante el ataque de Hamás, dijo su familia a ‘NBC Los Ángeles’.

Según un testimonio publicado por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, estaba tratando de rescatar a alguien herido en el ataque cuando fue alcanzado por una ráfaga de disparos. La familia no ha sabido nada de él desde entonces.

Ariel Cunio, de 28 años, y David Cunio, de 35

Los dos hermanos fueron secuestrados durante el ataque al kibutz Nir Oz, la comunidad más cercana a Gaza, junto con varios miembros de su familia.

Eitan Cunio, otro hermano que logró escapar de los atacantes de Hamás, le dijo al ‘Jewish Chronicle’ que el último mensaje de Ariel decía: “Estamos en una película de terror”.

El socio de Ariel, Arbel Yehud, fue liberado el 30 de enero de 2025 en virtud de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.

La esposa de David Cunio, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas gemelas de tres años, Ema y Yuly, fueron liberadas en noviembre de 2023.

La hermana de Sharon, Daniele Aloni, y su hija de seis años, Emilia, fueron liberadas el mismo mes.

Evyatar David, 24 años

En la mañana del ataque, Evyatar envió un mensaje a su familia desde el festival Nova para decir que el evento estaba siendo atacado. Sus parientes afirman haber recibido más tarde un mensaje de texto de un número desconocido que contenía un video de Evyatar esposado en el suelo en una habitación oscura.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, todavía está cautivo de Hamás en Gaza.

Evyatar David “es una persona llena de vida, es un alma muy amable”, dijo su hermano Ilay David a ‘ABC News’ el 5 de octubre.

En agosto, Hamás publicó un video de Evyatar David en cautiverio, lo que generó preocupaciones sobre su salud. “Estaba demacrado, piel y huesos”, dijo Ilay David recordando fotos de hace 80 años al final del

Holocausto

. “Sabemos que lo único que mantiene vivo a Evyatar es su fe, y se puede ver en sus ojos”.

Guy Gilboa-Dalal, 24 años

Secuestrado en el festival Nova con su amigo de la infancia Evyatar David, apareció brevemente en un video de propaganda publicado por Hamás en septiembre.

“Es muy difícil, extrañarlo todo el día, todos los días”, dijo a ‘The GuardiaN’ su hermano Gal Gilboa-Dalal, quien también estaba en el festival, pero escapó del ataque. “Y a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más difícil (de soportar), y cada vez más difícil ver la luz al final del túnel”.

Maxime Herkin, 37 años

Ciudadano ruso-israelí y padre de una hija pequeña, había dejado Ucrania para establecerse en Israel, según su familia.

Fue secuestrado en el festival Nova, al que había sido invitado en el último minuto. Su madre no había sabido nada de él hasta mayo pasado. En un video de propaganda publicado por Hamás, Herkin aparece cubierto de vendajes y, hablando bajo coacción, sugiere que había sido herido en un bombardeo israelí.

Eitan Horn, 38 años

Ciudadano argentino, fue secuestrado del kibutz Nir Oz junto con su hermano Yair, que tenía 46 años en el momento del ataque y fue liberado en febrero pasado.

Eitan trabajó en educación y ayudó a dar la bienvenida a los recién llegados a Israel, según el ‘Jerusalem Post’.

Bipin Joshi, 24 años

Estudiante de agricultura, este ciudadano nepalí estaba en Israel para continuar sus estudios. Según ‘The Times of Israel’, fue secuestrado del kibutz Alumim, donde estaba haciendo una pasantía.

“Solo lo queremos de vuelta”, dijo su hermana al periódico en agosto. “Es demasiado para mí y mi familia”.

Segev Kalfon, 27 años

El 7 de octubre de 2023, intentó huir del festival Nova cruzando la autopista, pero fue capturado por Hamás. Según su madre, trabajaba en una panadería y estudiaba finanzas.

Su familia dijo que estaban muy preocupados por su seguridad, señalando que ya sufría de ansiedad severa antes de su secuestro.

Bar Kuperstein, 23 años

Bar Abraham Kuperstein estaba trabajando en el festival Nova cuando ocurrió el ataque y trató de ayudar a salvar vidas y evacuar a los heridos cuando fue tomado como rehén, dijo su familia al ‘Jerusalem Post’.

Sus familiares dijeron que lo identificaron en un video de prisioneros israelíes que Hamás hizo público en abril pasado, pero dicen que no han recibido más información desde entonces.

Omri Miran, 48 años

Secuestrado del kibutz Nahal Oz, apareció en un video de propaganda de Hamás en abril, aunque no se especificó la fecha en que se hizo el video.

Su familia dijo que querían desesperadamente que se reuniera con su esposa, Lishay, y sus dos hijas pequeñas, Roni y Alma.

“Roni acaba de celebrar su cuarto cumpleaños, el segundo sin su padre”, dijo su cuñado, Moshe Lavi, a ‘NPR’ en agosto. “Alma tiene dos años. Nunca celebró un cumpleaños con su padre. Fue secuestrado cuando ella tenía seis meses. Quiero verlo de vuelta con Lishay, mi hermana, con su padre, Danny, y sus hermanos”.

Eitan Abraham Mor, 25 años

Eitan Abraham Mor era un guardia de seguridad en el festival Nova. Fue visto ayudando a otros a ponerse a salvo, según ‘The Times of Israel’.

En junio de 2024, su padre dijo a la radio israelí que la “última señal de vida” que la familia había tenido de Eitan había sido cuatro meses antes, sin dar más detalles.

Tamir Nimrodi, 20 años

Este joven soldado, que vivía en una base militar cerca de la frontera con Gaza, tenía 18 años cuando fue secuestrado, descalzo y sin sus gafas, según el diario ‘Jerusalem Post’.

“Siempre dijo que yo era su mejor amigo. Teníamos una conexión rara”, dijo su madre, Herut Nimrodi, al periódico. “Rezo por la oportunidad de volver a tener momentos con él. El vacío en mi corazón es indescriptible”.

Yosef-Chaim Ohana, 25 años

Según el ‘Jesusalem Post’, Yosef-Chaim Ohana estuvo en el festival Nova para celebrar su partida a los Estados Unidos para comenzar a entrenar como piloto. Un amigo que estaba allí ese día le dijo a su madre que Ohana se quedó para ayudar a la gente a escapar de los disparos antes de huir.

Varias semanas después del ataque, el Ejército israelí informó a sus familiares que estaba prisionero en Gaza.

Alon Ohel, 24 años

Secuestrado en el festival Nova, este pianista israelí-alemán aparece brevemente en un video de propaganda de Hamás publicado en septiembre, vistiendo una camiseta |negra e instando al primer ministro Benjamin Netanyahu a asegurar la liberación de todos los rehenes que aún están retenidos.

La madre de Alon, Idit Alon, le dijo al ‘Jerusalem Post’ que ver el video le dio esperanza: “Todavía hay algo de él, su sonrisa, en un momento da mucha esperanza”.

Avinatan Or, 32

Avinatan Or y su compañera Noa Argamani fueron secuestrados durante el festival e inmediatamente separados. Noa Argamani fue liberada en junio de 2024.

Los familiares de Avinatan recibieron noticias de él por primera vez en marzo de 2025. “Siempre supimos que estaba vivo. Ahora está confirmado oficialmente”, dijo su hermano Moshe en ese momento. Desde entonces, no se ha recibido más información.

Matan Zangauker, 25 años

Matan Zangauker fue secuestrado en el kibutz Nir Oz junto con su novia, Lana Gritzewsky, de 31 años. De nacionalidad mexicana, ella fue liberada el 30 de noviembre de 2023 después de 55 días de cautiverio.

En un artículo de opinión publicado por ‘USA Today’, dijo que no podía concentrarse en su recuperación mientras su novio permanecía en cautiverio.

“Mi Matan, mantente fuerte”, escribió su madre, Einav Zangauker, en una carta abierta a su hijo publicada en el diario Haaretz el 6 de octubre. “Nunca me rendiré contigo”.

Hamás ha indicado que recuperar los cuerpos de los rehenes que murieron en cautiverio puede llevar más tiempo que liberar a los que están vivos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo el 10 de octubre que todas las liberaciones de rehenes israelíes y prisioneros palestinos exigidas en el acuerdo de alto el fuego de Gaza deben llevarse a cabo “de manera segura y con dignidad”.

Las transferencias anteriores de cautivos en la guerra han provocado ira en Israel, luego de escenas caóticas durante las entregas, en las que Hamás hizo desfilar a los rehenes ante multitudes. La organización humanitaria con sede en Ginebra ha dicho que ha facilitado la liberación de 148 rehenes y 1.931 detenidos desde octubre de 2023. También ha facilitado la devolución de restos humanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com