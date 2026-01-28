Logo El Espectador
28 de enero de 2026

40 años del desastre del Challenger: advertencias ignoradas con resultados fatales

Hace casi 40 años, la historia de la NASA cambió en apenas 73 segundos. El transbordador Challenger se desintegró tras el despegue, y con él murieron sus siete tripulantes. Esta es la historia de una tragedia que marcó para siempre la exploración espacial.

Laura Henao Arévalo

Laura Henao Arévalo

Unidad de Video

