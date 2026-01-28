28 de enero de 2026 - 07:23 p. m.
40 años del desastre del Challenger: advertencias ignoradas con resultados fatales
Hace casi 40 años, la historia de la NASA cambió en apenas 73 segundos.
El transbordador Challenger se desintegró tras el despegue, y con él murieron sus siete tripulantes. Esta es la historia de una tragedia que marcó para siempre la exploración espacial.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación