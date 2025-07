70 en 10 minutos: el nuevo récord del campeón comiendo perros calientes en EE. UU.

Joey Chestnut compite por el título masculino en la competencia de comer perritos calientes Nathan's Famous Fourth of July 2025 en Coney Island. Foto: AFP - ANGELA WEISS

El estadounidense Joey Chestnut recuperó el viernes su título de campeón de la ingesta de perros calientes en el torneo Nathan’s Famous en Brooklyn, devorando 70,5 unidades en 10 minutos en este clásico del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El “Rey del Hot Dog”, de 41 años, se perdió el concurso del año pasado luego de firmar un contrato con la empresa Impossible Foods, pero este año pudo participar y tuvo un regreso triunfal en el evento en Coney Island.

Chestnut superó por 24 perros calientes al ganador del año pasado, Patrick Bertoletti de Chicago, pero no pudo romper su propio récord de 76 consumidos en 2021.

Esta fue la 17ª vez que Chestnut se llevó el “Cinturón Mostaza”, símbolo de supremacía en el concurso gastronómico, y su noveno triunfo en 10 años.

“Dios mío, estaba nervioso!”, declaró Chestnut a la cadena televisiva ESPN tras su victoria. “En los primeros dos me costó un poco, pero logré un buen ritmo”.

“Mi objetivo era de 70 a 77”, confesó. “Realmente quería un poco más. Ya vendrá el próximo año y estoy feliz de estar aquí”.

En la categoría femenina, la estadounidense Miki Sudo se coronó campeona con 33 salchichas con pan en 10 minutos, su undécima victoria en los últimos 12 años, seguida por la también estadounidense Michelle Lesco en segundo lugar con 22,75.

Sudo, quien estableció el récord femenino de 51 el año pasado, no compitió en 2021 porque estaba embarazada, y Lesco ganó ese año.

