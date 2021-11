A la deriva: el drama de los apátridas en República Dominicana

“En el puesto de control se suben los militares a la guagua [bus] y solo nos piden los documentos a los negros”, cuenta Yoncito Augustin, líder juvenil dominicano que un día se levantó siendo apátrida, pues el Estado le quitó su nacionalidad. “Yo les muestro mi cédula y los militares dicen que no sirve. Les pregunto por qué no si el Estado fue quien me la dio y solo cuando insisto me dejan ir. Una vez los militares me agarraron sin documentos porque yo aún no los había sacado y me llevaron lejos, como a dos kilómetros, a un centro de migración. Me querían deportar a Haití, pero yo no soy de allá. Llegó un líder comunitario a hablar y me soltaron”.

Yoncito tiene 25 años. Nació y creció en el Batey 7, uno de los caseríos rurales en medio de hectáreas de cañaverales a los que históricamente han llegado migrantes laborales desde Haití para trabajar en la industria azucarera dominicana, una de las principales del país. Yoncito se siente orgulloso de ser dominicano y también de sus orígenes haitianos, pues es en ese país donde nacieron sus padres. Ellos migraron juntos en los años 70 al lado oriental de la isla La Española, buscando una seguridad que en Haití no existía.