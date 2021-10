A partir del 8 de noviembre podrá viajar a EE.UU. sólo si está vacunado

Los viajeros internacionales que estén completamente vacunados podrán entrar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, afirmó un portavoz de la Casa Blanca, marcando el fin de las restricciones de las personas a la hora de viajar por turismo o por visitar a sus familiares. En este sentido, las personas no vacunadas no podrán ingresar al país, con muy pocas excepciones, como la que aplica para niños pequeños.

Entre las disposiciones dictadas por Washington se incluye que los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos deben mostrar el certificado de vacunación, así como una prueba de coronavirus negativa dentro de los tres días previos a la entrada. Además, los estadounidenses no vacunados provenientes de otros países tendrán que tener una prueba negativa aplicada un día antes de regresar a casa y deben mostrar un comprobante de que compraron un examen para realizarse después de ingresar a Estados Unidos, se lee en The New York Times.

Le sugerimos: EE. UU. reabrirá sus fronteras con México y Canadá para quienes estén vacunados

A principios de esta semana, el país norteamericano ya había tomado la decisión de abrir sus fronteras terrestres con Canadá y México, siempre y cuando quienes pretendan ingresar demuestren que están completamente vacunados contra el coronavirus. Además, quienes viajen por razones esenciales, como los estudiantes o los transportistas, podrán cruzar la frontera independientemente de su estado de vacunación hasta principios de enero de 2022.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recordaron que se considera una persona vacunada a quien tiene el esquema completo contra el COVID-19, dos semanas después de la segunda dosis o de la dosis única.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.