Aborto en EE. UU.: Corte Suprema anularía Roe vs. Wade, según filtración

Un hombre sostiene un letrero apoyando a Roe contra Wade frente al edificio de la Corte Suprema de EE. UU. En Washington, DC el 30 de noviembre. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Una filtración de Politico sacudió a Estados Unidos el lunes en la noche. Según el documento al que tuvo acceso ese medio, la Corte Suprema estaría preparándose para revertir el histórico fallo de Roe vs. Wade, el cual despenalizó la práctica del aborto a nivel federal en 1973.

¿Qué dijo la filtración?

Es, sin lugar a dudas, una violación rara de la confidencialidad de la Corte Suprema. El documento es un borrador de la opinión del juez Samuel Alito escrito en febrero en la que se lee que los miembros de la Corte “sostenemos que Roe debe ser anulado. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional...”

Le puede interesar: Aborto en EE. UU.: ¿es el final de un derecho para las mujeres?

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe ha inflamado el debate y profundizado la división. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”, comentó Alito.

La conclusión para el juez, según el borrador, “es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la Nación. Por el contrario, una tradición ininterrumpida de prohibir el aborto bajo pena de castigo criminal persistió desde los primeros días del common law hasta 1973″.

La opinión final, cabe resaltar, no está escrita y la votación final podría cambiar. Sin embargo, la mayoría republicana en la Corte no augura un buen futuro para el histórico fallo. La decisión final será publicada a finales de junio y promete sacudir al país, sea cual sea.

¿Qué es Roe vs. Wade ?

Para quienes no estén familiarizados con Roe vs. Wade, este caso condujo a uno de los fallos más trascendentales en la historia moderna de EE. UU., pues permitió la legalidad del aborto en el país.

En caso de que se revoque Roe vs. Wade, al menos 20 estados harán que casi todos los abortos sean ilegales de inmediato o en poco tiempo, explicó Adam Liptak, periodista del New York Times. En otras palabras, si EE. UU. vuelve a permitir que los estados decidan si legalizar el aborto o no, al menos 25 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva podrían perder el acceso a este procedimiento, según datos de Planned Parenthood.

En desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.