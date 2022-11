Aborto, marihuana y crisis climática: los temas de las elecciones en EE. UU.

Otro tema puesto sobre la mesa durante las elecciones de medio término, con un apoyo directo de los demócratas en campaña, encabezados por Joe Biden, fue la defensa del aborto, luego de que la Corte Suprema derogara Roe vs. Wade. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

Las elecciones de medio término en Estados Unidos no solo fueron una prueba de fuego para Joe Biden y los demócratas, sino que también reflejaron las posturas de los votantes estadounidenses con respecto a diferentes temas, desde la marihuana recreativa, pasando por la crisis climática, hasta el aborto.

Empezando por el uso recreativo de la marihuana, varios estados se pronunciaron frente a la intención de montarse a la ola verde que ha llevado a otros de ellos a relajar sus leyes sobre el consumo de cannabis. Por ejemplo, en Maryland, los votantes dieron luz verde a una enmienda constitucional para legalizar la marihuana recreativa para adultos mayores de 21 años, convirtiéndose en el vigésimo estado en dar ese paso. Esta decisión abre la puerta para que los legisladores del estado establezcan una industria legal, lo que podría verse a partir del 1 de julio del próximo año.

Le sugerimos: Elecciones en Estados Unidos: Pensilvania, una derrota para los republicanos

Los votantes en otros cuatro estados, incluidos Arkansas, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur, estaban considerando medidas similares sobre la marihuana. Sin embargo, hasta el martes por la noche, las medidas para incentivar su uso recreativo fueron rechazadas en Arkansas y Dakota del Norte.

Otro tema puesto sobre la mesa, con un apoyo directo de los demócratas en campaña, encabezados por Joe Biden, fue la defensa del aborto, luego de que la Corte Suprema derogara Roe vs. Wade. Por ejemplo, los votantes de California, Michigan y Vermont eligieron consagrar la protección del aborto en las constituciones de sus estados, informó The Associated Press. Incluso, la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, quien hizo del apoyo al derecho al aborto un elemento central de su campaña, fue reelegida.

Por otro lado, California rechazó una medida electoral desarrollada por una coalición de grupos ambientales y laborales que habría aumentado los impuestos a los residentes más ricos para abordar el calentamiento global, al ayudar a poner más vehículos eléctricos en las carreteras. Este mismo estado también le dijo no a las medidas que habrían legalizado las apuestas deportivas, que ya han sido respaldadas en 30 estados de Estados Unidos. El 84 % de los californianos votó en contra de las apuestas deportivas en línea y un 70 % en contra de permitirlas en los casinos nativos americanos.

Con respecto al sistema penitenciario, Alabama, Tennessee y Vermont aprobaron medidas para prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria como castigo por el crimen. Sin embargo, Luisiana rechazó la pregunta de si los votantes apoyaban una enmienda constitucional para prohibir la servidumbre involuntaria en el sistema de justicia penal.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.