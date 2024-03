Aborto, migración y Trump: el discurso de Joe Biden acogido entre sus votantes

El presidente estadounidense, Joe Biden, pronunciando el discurso del estado de la Unión desde la Cámara de Representantes, en el Capitolio. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Más de 6 de cada 10 estadounidenses que vieron el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Joe Biden tuvieron una reacción positiva, según una encuesta realizada por CNN, y un 35 % más pequeño reaccionó muy positivamente. Según el estudio, los estadounidenses que vieron la intervención del jueves comentaron, entre un 62 % y un 38 %, que las políticas propuestas por el actual mandatario llevarán al país en la dirección correcta, en lugar de en la equivocada.

Además, el 59 % dijo tener al menos cierta confianza en la capacidad general del presidente para llevar a cabo sus deberes como cabeza de la Casa Blanca y el 36 % aseguró que tenía mucha confianza en él para proteger la democracia estadounidense; el 27 % expresó cierta confianza y el 37 % mencionó que no tenía confianza real. Ahora bien, las buenas calificaciones de los observadores son típicas de los discursos presidenciales ante el Congreso, que tienden a atraer audiencias generalmente amigables dentro de su propio partido. De hecho, aproximadamente tres cuartas partes de los republicanos que vieron el discurso de este año ofrecieron una crítica negativa al respecto. Estos fueron algunos de los puntos abordados por Joe Biden en su último discurso del estado de la Unión antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En defensa de Roe vs. Wade

Biden defendió los derechos reproductivos en su discurso anual ante el Congreso, ante el cual advirtió a los legisladores republicanos antiaborto sobre el “poder de las mujeres”. Insistió en que el tema será crucial en los comicios que vienen.

El demócrata está haciendo de las libertades reproductivas un tema decisivo en la campaña. La Casa Blanca ha enfatizado en la erosión de esos derechos desde que hace casi dos años la Corte Suprema estadounidense, dominada por los conservadores, anuló el histórico fallo Roe vs. Wade, de 1973, que protegía el acceso al aborto en todo el país.

Los derechos reproductivos se subrayaron durante el discurso del estado de la Unión, pues el tema ha movilizado a las bases del partido. “Como la mayoría de los estadounidenses, creo que Roe vs. Wade hizo lo correcto”, dijo Biden: “Es evidente que quienes se jactan de haber revocado el fallo no tienen idea del poder de las mujeres, pero se enteraron cuando la libertad reproductiva estuvo en las urnas: ganamos en 2022 y 2023, ¡y ganaremos nuevamente en 2024! Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a elegir, les prometo: restableceré Roe vs. Wade como ley nacional nuevamente”.

Varias mujeres que vieron trastocadas sus vidas por la política restrictiva de atención reproductiva asistieron al evento como invitadas. Entre ellas, Kate Cox, una madre de Texas que el año pasado presentó una demanda por su derecho al aborto, pero se vio obligada a viajar fuera del estado para interrumpir de emergencia un embarazo no viable, y Latorya Beasley, de Alabama, a quien le interrumpieron su proceso de fertilización in vitro (FIV) cuando la Corte Suprema de ese estado dictaminó en febrero que los embriones congelados deberían considerarse como niños.

Joe Biden contra Donald Trump

Durante el discurso del estado de la Unión, el demócrata arremetió contra el rencor de su contrincante, el expresidente republicano, y aprovechó para hacerle frente a las críticas frente a su edad. Biden propuso “un futuro basado en los valores fundamentales que definen a Estados Unidos: honestidad, decencia, dignidad, igualdad. Otras personas de mi edad ven una historia diferente: una historia estadounidense de rencor, venganza y revancha”.

Con respecto a su edad, que ha sido blanco de críticas constantes, argumentando que podría no tener las capacidades para un segundo mandato, agregó: “Sé que puede que no lo parezca, pero he estado aquí por un tiempo. Cuando llegas a mi edad, algunas cosas se vuelven más claras que nunca”.

A través de Truth Social, el republicano envió un flujo constante de mensajes criticando a su contrincante: “Parece muy enojado cuando habla, lo cual es un rasgo de las personas que saben que están ‘perdiendo el control’. ¡La ira y los gritos no ayudan a unir a nuestro país!”. En su plataforma, añadió: “Este fue un discurso enojado, polarizador y lleno de odio. Apenas mencionó la inmigración, o la peor frontera en la historia del mundo. Él nunca arreglará la inmigración, ni quiere hacerlo. Quiere que nuestro país se vea inundado de inmigrantes. ¡La criminalidad aumentará a niveles nunca antes vistos y está sucediendo muy rápidamente!”.

La migración, central en el discurso del estado de la Unión

“No demonizaré a los inmigrantes diciendo que están ‘envenenando la sangre de nuestro país’”, comentó Biden ante el Congreso estadounidense y demás participantes de su intervención del jueves. “No separaré a las familias”, añadió en clara alusión a la política de “tolerancia cero” contra la migración irregular aplicada por su predecesor, en virtud de la cual miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la llegada masiva de migrantes sin visa por la frontera con México.

El demócrata recordó que, al contrario de Trump, su primer día en el cargo presentó un proyecto de ley “integral” para arreglar el sistema migratorio, pero el Congreso lo bloqueó. Precisamente, muchos latinos están decepcionados con él por no haber podido cumplir su promesa de conceder la ciudadanía a millones de personas que viven irregularmente en Estados Unidos desde hace años, incluidos los soñadores, como se conoce a los jóvenes que llegaron al país de niños. Unas horas antes del discurso sobre el estado de la Unión, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes adoptó un proyecto de ley que prevé el arresto de cualquier migrante condenado por robo.

Sobre Israel y la Franja de Gaza

“Estoy trabajando duro para lograr un alto al fuego inmediato de al menos seis semanas”, declaró Biden durante su discurso anual, en el que le pidió al Estado judío que no utilice la ayuda humanitaria como “moneda de cambio” en la Franja, asolada por la hambruna tras cinco meses de guerra con Hamás. De hecho, Estados Unidos establecerá un puerto en Gaza para hacer llegar por mar más ayuda humanitaria al asediado territorio palestino. Según funcionarios estadounidenses, la construcción de un “embarcadero provisional” llevará varias semanas y no implica el despliegue de soldados estadounidenses sobre el terreno. La ayuda marítima llegará desde el puerto de Larnaca, en Chipre, país de la Unión Europea más cercano geográficamente a Gaza.

Esto se dio a conocer una semana después de que Washington hiciera efectivo el primer lanzamiento por aire de comida, en medio de críticas, y alrededor del cual también se planteó la idea de consolidar una estrategia de asistencia por los mares. El sábado, en compañía de Jordania, tres aviones de carga de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaron desde el aire 38.000 platos de comida a Gaza. Los reparos no se hicieron esperar: “Los lanzamientos aéreos no son la solución para aliviar este sufrimiento y distraen tiempo y esfuerzo de soluciones probadas para ayudar a escala. Todo el foco diplomático debería centrarse en garantizar que Israel levante su asedio a Gaza”, dijo el Comité Internacional de Rescate, a través de un comunicado.

