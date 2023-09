Abrimos “las puertas del infierno” con la crisis climática, dice la ONU

Varias personas participaron en la "Marcha para acabar con los combustibles fósiles", que se celebró antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la ambición climática, en Nueva York. Foto: EFE - JUSTIN LANE

La crisis climática causada por la actividad humana ha abierto las “puertas del infierno”, advirtió este miércoles el secretario general de la ONU en la apertura de la Cumbre de la Ambición Climática en Nueva York, en la que advirtió que si no hay cambios nos dirigimos hacia “mundo peligroso e inestable”.

📝 Sugerimos: Gobierno de Venezuela intensificó ataques para silenciar a la oposición: ONU

“El fuego tiene efectos terribles. Los agricultores ven con horror cómo las inundaciones se llevan sus cultivos. Las temperaturas sofocantes dan luz a enfermedades. Y miles huyen con miedo a medida que se extienden los incendios históricos”, dijo en su discurso de apertura de la Cumbre de Acción Climática.

Sequías, inundaciones, temperaturas sofocantes, incendios históricos, “la humanidad ha abierto las puertas del infierno”, como han demostrado “los horribles efectos del horrible calor”, aseguró Guterres en una reunión.

El secretario general confió en que todavía hay tiempo para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados por encima de los límites preindustriales, pero que para hacerlo hay que acabar con las subvenciones a las energías fósiles y gravar las emisiones de carbono, entre otras medidas.

📌Le puede interesar: Los migrantes en Lampedusa: hacinados y rechazados por Europa

En la cumbre no están presentes los gobernantes de Estados Unidos y de China, dos de los países que más contaminan en el mundo. Otros ausentes son Rishi Sunak, el primer ministro británico, y Emmanuel Macron, el presidente francés.

“No estamos viendo el liderazgo que necesitamos. Este es el mayor reto al que se ha enfrentado jamás la civilización y, sin embargo, no podemos obtener la respuesta que necesitamos. No puedo decirles cómo me siento al ver que no aparecen. Es difícil ser optimista, estamos en una situación terrible”, afirmó sir David King, el exasesor científico de Reino Unido.

Guterres ha criticado los esfuerzos reducidos de muchos gobiernos para combatir el cambio climático. Un informe reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático demostró que las consecuencias de la crisis son cada vez más devastadoras y se necesita acción inmediata.

📰 También recomendamos: Putin aceptó la invitación de Xi Jinping para visitar China en octubre

Activistas del medio ambiente esperaban que esta cumbre fuera una oportunidad para que los Estados se comprometieran a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, abandonar progresivamente los combustibles fósiles y financiar ayudas a países especialmente vulnerables al cambio climático. Sin embargo, estos deseos no se han reflejado en la realidad.

“Existe un estancamiento entre los grandes actores, por lo que hay una desconexión entre lo que pide el secretario general y lo que los líderes nacionales están dispuestos a ofrecer”, dijo Alden Meyer, un experto en negociaciones internacionales ambientales, a The Guardian.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.