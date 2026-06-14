14 de junio de 2026 - 06:26 p. m.
Accidente aéreo en Brasil: seis personas fallecieron
Dos helicópteros chocaron en vuelo en el oeste de Rio de Janeiro, este domingo, informaron los bomberos. Los helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó al menos 20 vehículos.
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