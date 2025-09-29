Adams renuncia a la reelección en Nueva York y le despeja el camino a Mamdani

El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (atrás) y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams (delante). Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La salida de Eric Adams, a poco más de un mes del día de las elecciones, deja la contienda para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York entre el demócrata Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

Adams tuvo dificultades para recaudar fondos y quedó muy por detrás de Mamdani y Cuomo, quien se presenta como independiente, en las encuestas de opinión pública.

Mamdani mantiene una ventaja considerable de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Mientras, las encuestas recientes mostraban un apoyo de un solo dígito tanto para Adams como para el candidato republicano Curtis Sliwa.

Adams anunció que se retiraba en un video de casi nueve minutos que lo muestra bajando las escaleras al ritmo de “My Way”, de Frank Sinatra, mientras sostiene una gran foto de su difunta madre, tal como lo hizo cuando votó por sí mismo como alcalde hace cuatro años.

“A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección”, afirma en el video publicado en X. El alcalde se negó a respaldar a otro candidato en la carrera y dijo que terminará su mandato, que culminará el 1 de enero de 2026. “Seguiré luchando por esta ciudad”, sostuvo.

Leer tambiénAndrew Cuomo, acusado de acoso sexual, renuncia como gobernador de Nueva York

Mamdani, el favorito, vs. el exgobernador Cuomo

Mamdani, un autodenominado demócrata socialista, ha generado inquietud en gran parte de la comunidad empresarial de Nueva York y a algunos dentro del Partido Demócrata con sus opiniones de izquierda.

El temor entre los críticos de Mamdani era que Adams y Cuomo dividieran el voto de la oposición, dándole a Mamdani una victoria fácil.

El presidente Donald Trump, un republicano que ha advertido sobre las consecuencias de una victoria de Mamdani, sugirió a principios de este mes que Adams y Sliwa se retirarían de la carrera, incluso cuando el alcalde juró que permanecería hasta el final.

Trump dijo a Reuters el domingo que cree que Cuomo se beneficiará de la salida de Adams. “Creo que eso le da a Cuomo una oportunidad mucho mayor”, afirmó el presidente en una entrevista telefónica. “Lo celebro”, subrayó. Adams pareció criticar a Mamdani en sus comentarios del domingo.

“Un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman tener la solución para destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones”, advirtió Adams . “Eso no es cambio, es caos”.

Mamdani emitió un comunicado en respuesta a la salida de Adams.

“El 4 de noviembre, vamos a pasar la página de la política del gran dinero y las pequeñas ideas y ofrecer un gobierno del que todo neoyorquino pueda estar orgulloso”, dijo.

Cuomo, por su parte, instó a los votantes a rechazar las “fuerzas extremistas”, en una aparente referencia a Mamdani.

“Nos enfrentamos a fuerzas extremistas destructivas que devastarían nuestra ciudad por incompetencia o ignorancia, pero no es demasiado tarde para detenerlas”, publicó Cuomo en X.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com