¿Adiós al acercamiento diplomático entre Trump y Maduro?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha ordenado poner fin a las gestiones diplomáticas con Venezuela al instruir a su enviado especial, Richard Grenell, suspender todas las negociaciones y comunicaciones con el líder oficialista Nicolás Maduro.

Esta decisión, tomada durante una reunión con altos mandos militares, implica la interrupción inmediata de cualquier intento de diálogo con Caracas y abre la puerta a una posible intensificación de acciones militares contra los narcotraficantes o el propio régimen venezolano, según revelaron funcionarios del gobierno a The New York Times.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington desde agosto, marcado por el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe.

La administración Trump asegura que esta acción responde a objetivos de seguridad nacional vinculados al narcotráfico, mientras que Maduro tilda esta medida como una “amenaza”.

De acuerdo con el medio, funcionarios estadounidenses afirmaron que la administración Trump está preparando planes para una escalada militar que podría incluir derrocar al régimen del líder oficialista.

El gobierno estadounidense ha calificado a Maduro como líder de uno de los cárteles venezolanos considerados “terroristas”. Funcionarios como Marco Rubio, el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, han reafirmado que Maduro es un gobernante “ilegítimo”.

Rubio agregó que Estados Unidos ofrece una recompensa de US 50 millones por Maduro, a quien definió como “un fugitivo de la justicia estadounidense”.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por The New York Times aseguró que Trump utilizará “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir la entrada de drogas en el país.

Fuentes indicaron además que el mandatario se siente frustrado por la negativa de Maduro a entregar el poder voluntariamente, y porque otros miembros del oficialismo venezolano niegan su participación en el narcotráfico.

Cabe recordar que, en paralelo, Estados Unidos ha atacado al menos seis embarcaciones sospechosas de transportar drogas en las que viajan presuntos “narcoterroristas” en el mar Caribe, según la administración Trump.

En respuesta, organismos como la ONU han señalado que “la respuesta al tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional”.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que “las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”.

Por su parte, Maduro exigió el cese de estos ataques y denunció el lunes que Estados Unidos impulsa una operación para provocar un “cambio de régimen”.

Además, el líder oficialista ordenó a la Milicia Bolivariana marchar hacia la sede de la ONU en Venezuela, y Pedro Infante, vicepresidente de Organización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó a garantizar el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos “mantener la paz internacional”.

“La soberanía de los pueblos, la no injerencia, la no intervención” y “no usar la fuerza contra ningún pueblo” son fundamentos que deben respetarse, añadió.

