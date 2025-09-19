No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿“Adoctrinamiento” en EE. UU.? Buscan imponer los Diez Mandamientos en las escuelas

La controversia que viven algunas escuelas públicas de EE. UU. cuestiona el papel de la religión en la educación pública y la influencia política conservadora en Washington.

Juliana Valentina Vélez
20 de septiembre de 2025 - 01:11 a. m.
Las leyes que imponen la religión en la educación estudiantil “rompen los principios liberales”.
“La religión es el opio de los pueblos”, escribió un padre de un estudiante en el grupo de WhatsApp de un colegio en Texas, mientras una madre respondía con un “aleluya” ante la nueva ley SB-10 firmada por Greg Abbott, gobernador de ese estado estadounidense.

Una nueva normativa, vigente desde el 1° de septiembre, permite exhibir los Diez Mandamientos cristianos en todas las escuelas públicas del estado.

Los opositores a esta legislación advierten que la medida representa una clara violación a la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU.,...

