Adolescente de 14 años fue asesinada luego de pedir foto en un concierto

Los organizadores del evento no se han reportado tras el hecho, que ocurrió al finalizar un concierto en el Carril Don Guillermo Moran Olguín, del municipio de Atitalaquia. Foto: Facebook Carril Don Guillermo Moran Olguín

En en Estado de Hidalgo, ubicado cerca de la capital de México, se presentó un incidente en el que una menor de 14 años resultó muerta tras recibir un impacto de bala, mientras pedía una foto a uno de los artistas invitados a un concierto que se realizaba en el Carril Don Guillermo Morán Olguín del municipio de Atitalaquia.

Según el periódico El Universal, el homicidio fue confirmado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, que además informó que la joven ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Tula-Tepeji con una disparo arma de fuego, que entró por el pecho y salió por la espalda.

La victima fue identificada con las iniciales M.D.H.M., de 14 años de edad, y se encontraba en el momento de los hechos acompañada de su tía, también identificada con las iniciales C.J.M.G., ambas vecinas de la Colonia San Francisco Bojay, municipio de Tula de Allende.

Mientras tanto, el medio local Enlace Notinforma Hidalgo, aseguró que el centro de eventos no ha respondido por los hechos y que no es la primera vez que algo como esto sucede. “Esto no es de extrañarse, ya que siempre que pasan hechos violentos afuera o en el interior, nunca dicen lo que en realidad pasa en ese establecimiento.”

¿Cómo fueron los hechos?

El evento fue convocado por el Carril Don Guillermo Morán Olguín, donde habitualmente se realizan carreras de caballos como también conciertos. Esa noche se presentaban las agrupaciones Máximo Grado, Dupla Real, Los de la 49 y La Bandononona, y la víctima había asistido con su tía, tras pedir permiso a sus padres.

Según el medio local, testigos relataron que la menor quería tomarse una fotografía con una de las agrupaciones y al momento de hacerlo, repentinamente una mujer que estaba en compañía de otras personas, comenzó a agredirla sin razón alguna aparente, provocando una riña en el interior del Carril.

En la salida del evento, en la parte de estacionamiento, una de las personas que acompañaba a la mujer agresora la reconoció, sacó un arma de fuego que luego accionó en contra de la menor. La Procuraduría de Justicia del Hidalgo informó que se ubicó al homicida tras las investigaciones, aunque no se conocen más detalles.

