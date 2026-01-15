Logo El Espectador
15 de enero de 2026 - 06:06 p. m.

Agente del ICE de EE. UU. dispara a un venezolano en Mineápolis

Un altercado entre un ciudadano venezolano y un agente federal de inmigración de Estados Unidos produjo un tiroteo este miércoles en Mineápolis. El hombre sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Donald Trump amenazó con desplegar militares en la ciudad, donde las protestas en contra de los agentes de migración aumentaron después de que un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre.

