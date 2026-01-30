Al margen de la crisis en Mineápolis, EE. UU. evita otro cierre de gobierno

El senador estadounidense Bernie Sanders habla con periodistas en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, DC, EE. UU., el 29 de enero de 2026. El Senado de Estados Unidos trabajó para resolver una disputa sobre la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración y evitar un inminente cierre parcial del gobierno. Foto: EFE - WILL OLIVER

Los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca llegaron este jueves a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal en la medianoche del viernes, según medios.

El acuerdo divide la propuesta presupuestaria para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), objeto del desacuerdo entre los legisladores de otro proyecto “minibus” para extender la financiación de otras partidas que permitirán mantener los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

La financiación para el DHS, responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en los niveles actuales y sin cambios hasta el 13 de febrero con una resolución de continuidad presupuestaria, según informó The Hill con fuentes de miembros del Congreso de ambos partidos.

La negociaciones se han centrado en el tiempo que se mantendría esa resolución, que finalmente será de dos semanas como demandaban los demócratas, que querían presionar en este impás presupuestario para obligar al DHS y el ICE ha cambiar susa agresivas tácticas contra los inmigrantes indocumentados y que han llevado a la muerte de dos civiles a tiros por parte de agentes federales en Mineápolis.

La noticia llega después de que el Senado rechazara un voto de procedimiento para debatir el proyecto de presupuesto, en una medida para presionar reformas en el DHS, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

Trump afirmó este jueves que estaban “cerca” de llegar a un acuerdo con los demócratas y que no cree que el Gobierno federal caiga en un nuevo cierre, después del parón récord del año pasado.

“No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, explicó Trump en la reunión de gabinete que se celebró esta mañana en la Casa Blanca.

EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

