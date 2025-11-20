Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
América
20 de noviembre de 2025 - 01:10 p. m.

Al menos diez presos han fallecido por tuberculosis en cárceles de Ecuador

Diez presos murieron en un complejo penitenciario de Ecuador debido a la tuberculosis, informó el organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI). Esta es una enfermedad con una alta tasa de prevalecimiento en las cárceles, principalmente por su fácil contagio, el hacinamiento y la falta de servicios de salud.

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Ecuador

SNAI

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.