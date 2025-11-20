Conoce más
20 de noviembre de 2025 - 01:10 p. m.
Al menos diez presos han fallecido por tuberculosis en cárceles de Ecuador
Diez presos murieron en un complejo penitenciario de Ecuador debido a la tuberculosis, informó el organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI). Esta es una enfermedad con una alta tasa de prevalecimiento en las cárceles, principalmente por su fácil contagio, el hacinamiento y la falta de servicios de salud.
