Al Parlamento Europeo se le pide respaldar el informe de la Comisión de la Verdad

Algunos integrantes de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia, que esta semana presentó un demoledor informe, pidieron al Parlamento Europeo que respalde la implementación de las recomendaciones formuladas en el documento.

Los comisionados Carlos Beristain y Alejandro Valencia presentaron a algunos eurodiputados en Bruselas un resumen de los hallazgos y las recomendaciones del informe de casi 1.000 páginas, y pidieron que el Parlamento Europeo apoye lo que está escrito allí. El informe presentó 19 recomendaciones, que van desde el desarrollo de mecanismos para poner fin a la impunidad judicial y el reconocimiento de responsabilidades, hasta la adopción de un nuevo modelo de seguridad.

“Esperamos que haya un acompañamiento a las recomendaciones que la comisión ha presentado en su informe final”, dijo Valencia a la AFP. El experto pidió también que las instituciones europeas se esfuercen para que “la cooperación internacional esté dirigida hacia la paz y favorezca la reconciliación de la sociedad colombiana, y que no esté dirigida a la guerra”.

El eurodiputado Jordi Solé dijo que el informe era “una invitación a las jóvenes generaciones a una segunda oportunidad con base en la verdad”. Para él, será esencial “lograr que las recomendaciones tengan un seguimiento adecuado, para que quede claro que esto no ha sido en vano”. A su vez, el eurodiputado italiano Massimo Castaldo dijo que el informe de la Comisión de la Verdad debe ser visto como “parte de un proceso capaz de construir una paz durable”.

En opinión de Valencia, uno de los mayores desafíos es pasar revista al papel del dinero del narcotráfico en la política colombiana, y apuntó que la prioridad a la violencia no arrojó resultados en enfrentar ese fenómeno. “Lo que se hecho no ha funcionado y por ahí no es la vía”, dijo.

Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, masacres y torturas son algunos de los horrores retratados en el informe, que concluye que los colombianos sufren de “traumas colectivos” que pasan “de una generación a otra durante décadas”.

La Comisión de la Verdad es una de las entidades que conforma el sistema de reparación de las víctimas surgido del acuerdo de paz de 2016, junto a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que investiga y castiga los peores delitos, y una unidad de búsqueda de desaparecidos.

