Alberto Fernández y otros presidentes se “solidarizan” con Cristina Fernández

Imagen de archivo de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

En medio del terremoto político que causó la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), varios mandatarios latinoamericanos, empezando por el presidente Alberto Fernández, se manifestaron sobre el fallo judicial por corrupción.

Más sobre la condena: Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en Argentina, ¿qué sigue?

El presidente argentino aseguró que CFK fue condenada siendo inocente. A ella se refirió como una persona “a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”.

Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

A su mensaje de solidaridad, agregó que en el juicio “no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”.

Recomendamos: Condena a Cristina Fernández: con su partido roto y su candidatura en duda

No dejó de mencionar los cuestionamientos recientes que ha habido alrededor del caso: “La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín”.

¿A qué se refiere Alberto Fernández?

El presidente se refiere a los hechos que, según anunció, pedirá que se investiguen: días antes del fallo, se filtró a la prensa una serie de mensajes entre jueces, políticos opositores y empresarios de medios en los que se discute cómo responder con información falsa a los cuestionamientos que produjo una denuncia publicada por el medio Página 12 y relacionada con un viaje que realizaron a la Patagonia en octubre pasado.

Se trata de “supuestos mensajes privados intercambiados en un grupo de la plataforma Telegram por cuatro jueces, un fiscal, el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que compartieron en octubre un viaje al campo del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia”, detalló La Nación, de Argentina.

“Según los chats, a instancias del juez federal Julián Ercolini —que fue quien instruyó la causa Vialidad por la que está siendo juzgada Cristina Kirchner— los protagonistas habrían decidido recurrir a facturas falsas para ocultar que los funcionarios no habían pagado los gastos del vuelo privado y la estadía”, agrega el medio.

El presidente Alberto Fernández, al referirse a esto, advirtió que “lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación”. Por esto, uno de los involucrados, el juez Pablo Yadarola, denunció penalmente un espionaje ilegal.

¿Qué dijeron otros presidentes latinoamericanos sobre la condena a CFK?

Otros mandatarios de la región manifestaron su apoyo al vicepresidenta argentina. “No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, dijo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

Xiomara Castro, presidente de Honduras, señaló que Fernández de Kirchner “enfrenta ahora el ataque del “Lawfare” después de sobrevivir un atentado fallido en su contra”, en referencia a la estrategia de un uso abusivo del aparato judicial con fines políticos, que también fue denunciada, por ejemplo, en el caso del expresidente de Brasil Luis Inácio Lula Da Silva, hoy presidente electo de nuevo.

Más sobre esto: ¿Qué es el “lawfare” y por qué no es patrimonio de ninguna ideología?

Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina quien enfrenta ahora el ataque del “Lawfare” después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 6, 2022

“Desde #Bolivia, nuestra solidaridad con la hermana @CFKArgentina , a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia en nuestra #PatriaGrande”, escribió Luis Arce, presidente de Bolivia.

Desde #Bolivia, nuestra solidaridad con la hermana @CFKArgentina, a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia en nuestra #PatriaGrande. pic.twitter.com/DmqIZCRRM5 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 7, 2022

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.