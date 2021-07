Alcalde de Miami dice que Biden debería considerar “bombardear Cuba”

El alcalde de Miami, Francis Suárez, sugirió en una entrevista con la cadena Fox News que el presidente Joe Biden debe considerar “bombardear Cuba” como respuesta al más reciente levantamiento social en la isla contra el gobierno castrista.

“Esa opción es una que debe explorarse y no puede simplemente descartarse como una opción que no está sobre la mesa. Y hay una variedad de formas en que los militares pueden hacerlo”, dijo Suárez, quien agregó que no era el único funcionario que simpatizaba con la idea.

Horas después de su intervención en Fox, Suárez le aseguró a Newsweek y al Miami Herald que “nunca sugirió bombardear Cuba”.

“No soy un experto militar. No me voy a sentar aquí y opinar sobre qué tipo de intervencíón militar debería usarse”, dijo el funcionario.

Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas y en repetidas ocasiones durante su entrevista con Fox contemplaba la idea de una intervención militar en la isla.

“Debería contemplarse ahora mismo una coalición de potencial acción militar en Cuba tal y como ha sucedido en el pasado, tanto en administraciones republicanas como demócratas… Derrocaron a (Manuel Antonio) Noriega y ese país (Panamá) tuvo una democracia pacíficia durante décadas”, declaró Suárez en su intervención en Fox, “y el presidente Clinton en Kosovo intervino en un tema humanitario con ataques aéreos”, agregó.

Las declaraciones de Suárez, hijo del primer alcalde de Miami nacido en Cuba que busca mantener al electorado anti-castrista de su lado, solo le echan más leña al fuego y le dan la oportunidad a Rusia, China y la misma Cuba de alimentar sus teorías sobre una supuesta acción militar de Estados Unidos en la isla.

Le recomendamos: La Cuba que Díaz-Canel se resiste a ver

El miércoles, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que el Kremlin estaba preocupado por las “acciones destructivas cargadas para desestabilizar Cuba”, mientras que el gobierno de China manifestó su oposición a la “injerencia extranjera en asuntos internos de los cubanos”.

Pero las palabras de Suárez en Fox, además de alimentar el malestar geopolítico por la situación en la isla, dejan manifiesto los desafíos que tiene Biden en el sur de Florida de cara a las elecciones de 2022 y 2024.

La Casa Blanca mantiene un enfoque cauteloso frente a Cuba luego de las protestas del pasado fin de semana. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden continuaba evaluando las manifestaciones para determinar cómo su administración podía ser más útil. No se ha hablado de ningún plan de intervención militar en la isla. Todo lo contrario.

Para expertos como Benjamin Gedan, cabeza de la estrategia del expresidente Barack Obama frente a Cuba, Biden camina en un terreno peligroso y debe lograr el equilibrio: no puede ceder ante La Habana en este momento, pero tampoco puede presionar tanto al presidente Miguel Díaz-Canel como para torpedear las conversaciones entre ambos países.

Sin embargo, continuar con su postura de extrema cautela podría traerle problemas al presidente demócratas. Florida es el estado que tiene la población cubano-estadounidense más grande del país, y es un bloque electoral decisivo en los comicios. Muchos de ellos claman una intervención militar, como lo pide el alcalde Suárez.

“Si Biden adopta un enfoque más pasivo de esperar y ver podría cimentar algunas de las impresiones negativas en torno al Partido Demócrata en el estado, como que es un grupo de socialistas”, dijo Fernand Amandi, un encuestador demócrata de Florida entrevistado por la NPR.

Lo ideal para Biden, dice Amandi, es visitar Miami y hablar directamente con esta comunidad y aprovechar esta oportunidad para hablar con ellos. El presidente Biden perdió la Florida en las elecciones de 2020 en zonas clave como el condado de Miami-Dade, donde el expresidente Donald Trump llevó a cabo una fuerte campaña de desprestigio y desinformación contra el demócrata acusándolo de ser aliado de los “regímenes socialistas de América Latina”.

Le puede interesar: Las claves de la protesta en Cuba: por estas razonas estalló la ira en las calles