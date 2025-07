Terremoto en Alaska hoy: hay alerta de tsunami en la costa de EE. UU.

Alerta de tsunami en la costa de Alaska, Estados Unidos. Foto: U.S. Tsunami Warning Centers - U.S. Tsunami Warning Centers

Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió la costa de Alaska este miércoles 16 de julio, a unos 72 km al sureste de Atka, una aldea remota en el Golfo de Alaska. El movimiento ocurrió en la tarde y fue seguido por una alerta de tsunami emitida por el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Una alerta de tsunami es la advertencia más urgente que puede emitir el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Implica el abandono inmediato de playas, costas y vías fluviales conectadas al mar.

La advertencia afecta zonas costeras desde Kennedy Entrance (cerca de Homer) hasta Unimak Pass (cerca de Unalaska), cubriendo cientos de kilómetros del litoral.

🔑Las claves del sismo en Alaska (por si tiene afán)

Epicentro: A 72 km de Atka, en el Golfo de Alaska.

Magnitud: 7,2, según el Servicio Geológico de EE. UU.

Alerta activa: Desde Homer hasta Unalaska.

Riesgo: Inundaciones costeras y corrientes fuertes.

Duración del peligro: Varias horas tras la primera ola.

👉 ¿Por qué importa?

El Golfo de Alaska es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Y aunque han ocurrido varios tsunamis menores en los últimos años, el último gran evento fue en Indonesia, en 2018, con más de 4.000 muertos. Alaska, por su parte, ha tenido eventos devastadores como el de 1964, que generó un tsunami y dejó más de 130 muertos.

🔍 Lo que sigue

Las autoridades monitorean en tiempo real el comportamiento del mar. Si no se detecta una ola significativa en las próximas horas, la alerta podría ser reducida. Sin embargo, los expertos advierten que los tsunamis no siempre se producen inmediatamente después del sismo, por lo que el riesgo se mantiene.

