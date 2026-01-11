Alerta en México por la desaparición de Leonardo Escobar, docente colombiano

Leonardo Escobar, editor colombiano desaparecido en México. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Leonardo Ariel Escobar, editor colombiano y coordinador editorial de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México, salió de Colombia el 31 de diciembre con destino a Monterrey, Nuevo León, donde sus familiares perdieron el rastro de su paradero.

Según Elvira Romero, prima de Escobar, el 2 de enero es la última fecha en la que tienen registro de él, en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

“Él es residente en México desde hace 10 años, naturalizado, y trabaja en el área editorial de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Leonardo vino de vacaciones en diciembre a Colombia y regresó el 31 de diciembre a México. Tomó un vuelo Bogotá–México, pero al llegar a Monterrey desconocemos por qué tomó esta ruta; no sabemos si iba a continuar por carretera hacia Puebla. Está desaparecido desde entonces; es decir, no lo encontramos desde el 2 de enero”, cuenta su prima.

Afirma que se han comunicado con las autoridades colombianas en México, específicamente con la Cancillería, a través de los canales oficiales, y con el Consulado en Ciudad de México, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial.

La familia de Escobar también ha mantenido contacto permanente con la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde trabaja, pero asegura que ya agotaron todos los canales oficiales.

“El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene un poder firmado de nuestra parte para iniciar todas las investigaciones y dirigirse incluso ante una organización que garantice los derechos humanos, así como ante la fiscalía encargada de la desaparición de personas, ya que, como sabes, en México es muy común la desaparición masiva de personas y existe una fiscalía encargada exclusivamente de este tema”, cuenta Elvira, su prima.

Escobar es académico de tiempo completo y se naturalizó en México, donde completó sus estudios de maestría y doctorado, vinculándose al entorno editorial mexicano desde hace casi una década.

Según cifras oficiales en México, para finales de 2025 existían por lo menos 133.607 casos de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com