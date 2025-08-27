No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Alligator Alcatraz y Abrego García: así les infunde Trump el miedo a los migrantes

El centro de detención en Florida y el caso del salvadoreño que fue deportado por error han reforzado el clima de temor contra la población migrante que el Gobierno ha instaurado en más de seis meses de funciones.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
El centro de detención de migrantes en Florida, Alligator Alcatraz, está ubicado en los pantanos de los Everglades.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“Me sentí como Hannibal Lecter”, aseguró ante CNN Fernando Artese, el preso número 71 de Alligator Alcatraz: “No me parece que este sueño americano esté muy lejos de cualquier pesadilla”. Él, ahora desde España, contó que lo encadenaron al piso por doce horas y que pasó hambre, un relato que se parece a los informes que organizaciones como Human Rights Watch han presentado sobre los centros de detención en Florida y a las declaraciones de los familiares de los allí presos. Alligator Alcatraz no es el único sitio cuestionado por las...

Por Redacción Mundo

