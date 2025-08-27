Alligator Alcatraz y Abrego García: así les infunde Trump el miedo a los migrantes

El centro de detención de migrantes en Florida, Alligator Alcatraz, está ubicado en los pantanos de los Everglades. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“Me sentí como Hannibal Lecter”, aseguró ante CNN Fernando Artese, el preso número 71 de Alligator Alcatraz: “No me parece que este sueño americano esté muy lejos de cualquier pesadilla”. Él, ahora desde España, contó que lo encadenaron al piso por doce horas y que pasó hambre, un relato que se parece a los informes que organizaciones como Human Rights Watch han presentado sobre los centros de detención en Florida y a las declaraciones de los familiares de los allí presos. Alligator Alcatraz no es el único sitio cuestionado por las...