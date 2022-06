Álvaro Leyva: la vida del “canciller de la paz” de Gustavo Petro

Álvaro Leyva Durán, el canciller de Gustavo Petro

Con su casco, botas y jeans puestos, Álvaro Leyva Durán podría pasar desapercibido por la calle, como si se tratara de cualquier otro motociclista que transita por la ciudad y no del hombre que todo el país conoce por perseguir la paz durante décadas. Lo que lo diferencia de otras figuras es que cuando él sale no hay un gran dispositivo de seguridad con vehículos blindados acompañando su viaje. En el camino está él con su Royal Enfield y su conciencia, nada más.

Ya son cinco intentos de asesinato en su contra, pero ninguno lo ha cambiado: “Yo camino, tengo una moto, doy vueltas, regreso, voy con la familia el fin de semana. No sé lo que es la seguridad, no me interesa, lo mío es diferente, tengo seguridad moral por encima de todo. Si uno toma conciencia de lo que hace, ni siquiera apela a la seguridad”, le dijo a Los Informantes en una entrevista publicada en este diario.

Ahora que su nombre ha vuelto a sonar en el país, luego de que el presidente electo, Gustavo Petro, lo designó como el próximo canciller de Colombia, sus virtudes de negociador son citadas de nuevo. Este economista y abogado de la Universidad Javeriana participó en los diálogos entre diversos grupos guerrilleros y el gobierno de Belisario Betancur, de quien fue ministro de Minas y Energía. También estuvo en los diálogos de paz del Caguán y en 2016, finalmente, se convirtió en una ficha clave para las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana.

“La paz no es solo con las Farc o el ELN, sino con y entre todos nosotros”, dijo tras la firma de los acuerdos.

Son ese tipo de frases, su comportamiento en las entrevistas y su presentación las que le han hecho merecedor de varios apodos como “El apóstol de la paz” o incluso el “Mandela colombiano”. Ahora se le suma otro: el “canciller de la paz”. Consultado por diferentes gobiernos, incluyendo el de los de Estados Unidos, y respetado por el uribismo, Leyva es un punto de referencia para la diplomacia, y eso lo convierte en alguien idóneo para el cargo que está a punto de recibir. Pero ¿qué lo hizo tan buen diplomático?

La clave está en el oído. Pocos pueden darse el lujo de tener un oído tan desarrollado como el de Leyva. Luego del golpe a Laureano Gómez, Álvaro Leyva se fue desterrado con su familia a Nueva York, donde se dedicó al violín inspirado en la tendencia musical que tenían los Leyva. Su talento lo llevó al conservatorio de Nueva York. Sin embargo, aunque hubiera preferido ser violinista a político, no siguió por el camino del arte: trabajó en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, fue concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara, Senador, constituyente e incluso candidato presidencial. Hoy reconoce que esa experiencia con el violín lo volvió un “gran oidor”.

“Sobre todo de gente mayor, de todas las condiciones sociales y en todos los sitios”, explicó Leyva en una entrevista con Los Informantes.

Ahora ese experimentado oído llegará a una de las carteras que más reclama la habilidad de escuchar y conciliar: la de Relaciones Exteriores. Los titanes de la diplomacia en la región, Brasil y México, han visto su reputación estropeada por las posturas populistas de sus respectivos gobiernos, por lo que se hace urgente una persona experimentada que encabece los debates que necesita el continente y, a partir de la escucha, logre consagrar nuevos acuerdos.

“Recuperar el sitio en dignidad que nos corresponde en el mundo y la integración latinoamericana es parte del reto. Lo cumpliremos”, prometió Leyva al comunicar que aceptaba la oferta de Petro.

La cancillería de Leyva espera poner en la mesa debates puntuales como la lucha contra el cambio climático y la revisión de la guerra contra las drogas. Su conocimiento sobre esta última materia le dará peso en las conversaciones que sostenga con Estados Unidos, con quien Petro espera una reformulación sobre varias de sus políticas.

El martes, Leyva sostuvo sus primeros encuentros con el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco L. Palmieri, y con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. Ambos diplomáticos reafirmaron su apoyo a Colombia y su deseo por trabajar juntos para la consolidación de la paz en el país.

