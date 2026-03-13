¿Amenazó Irán con atacar California?: esto es lo que señala un memorando del FBI

Durante una manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en Teherán, los iraníes pisotean pancartas con las banderas de Estados Unidos e Israel. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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El pasado febrero Irán consideró como opción de represalia lanzar un ataque sorpresa contra objetivos no especificados en California, Estados Unidos, en caso de llegar a ser atacado por Washington, como terminó ocurriendo el 28 de ese mes.

La advertencia fue remitida justo cuando la Administración de Donald Trump lanzó la guerra en curso, junto a Israel, contra la República Islámica. Ofensiva que ha desencadenado ataques de represalia con drones y misiles por parte de Teherán contra “objetivos” estadounidenses en una decena de países de Medio Oriente.

La alerta confidencial, emitida por el FBI a través del Centro de Inteligencia Regional Conjunto de Los Ángeles, un centro multiagencia, se hizo pública el miércoles 11 de marzo, al ser filtrada a medios de comunicación como ‘ABC News’ y corroborada por la agencia de noticias Reuters.

1. Un ataque con drones sobre California

El memorando del FBI habla de una “información recientemente adquirida” sobre un posible ataque con “vehículos aéreos no tripulados” iraníes, drones, frente a la costa de California. El golpe se plantea como estrictamente condicionado a una agresión militar previa contra Teherán, no como una agresión preventiva contra Estados Unidos.

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”, indicó la alerta distribuida a los departamentos de policía del estado, a finales de febrero.

“No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque”, agregó.

No obstante, tanto la oficina nacional del FBI como la delegación en Los Ángeles se negaron a comentar mayores detalles del contenido del boletín tras ser consultados por ‘ABC News’, Reuters y otros medios de comunicación, invocando la práctica de no hablar de asuntos internos de inteligencia.

Irán es fabricante de los drones Shahed, que no ha dudado en lanzar contra objetivos de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente como respuesta a las letales embestidas de los aliados. Estos drones ya han sido objeto de estudio desde el inicio de la guerra en Ucrania, donde son utilizados por el Ejército de Rusia para asediar a las tropas del país vecino. Leer tambiénEn imágenes: un video refuerza hipótesis de que EE. UU. atacó la escuela iraní donde murieron decenas de niñas

2. Un buque como plataforma de lanzamiento

El escenario examinado por las fuerzas de seguridad estadounidenses consistía en desplegar un buque iraní u otra embarcación no identificada frente a la costa oeste de EE. UU., lo bastante cerca para permitir el lanzamiento de drones que pudieran alcanzar objetivos en California.

La Administración Trump ha declarado como uno de los objetivos de la guerra contra Irán la aniquilación total de la Armada de la República Islámica, alegando su destrucción como una medida de seguridad para Estados Unidos.

Una copia no clasificada del boletín de seguridad obtenida por Reuters revalida que la alerta del FBI se emitió antes del actual estallido de hostilidades en Medio Oriente, cuando los iraníes ya sospechaban lo que podía ocurrir y Estados Unidos intuía operaciones de represalia.

La escasa información disponible describe una “aspiración de Teherán” por atacar EE. UU., más que un plan con fechas, objetivos y equipos estructurados.

Cadenas locales de California, como ‘ABC10 Sacramento’ y ‘KGTV San Diego’, citaron a algunos departamentos de policía que corroboraron la recepción del aviso y la integración del texto a sus evaluaciones de riesgo.

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3. Trump desestima el posible ataque, pero afirma que “se está investigando”

El presidente estadounidense aseguró en la noche del miércoles que “se está investigando” el presunto plan de represalia de Irán en California advertido por el FBI.

“Están sucediendo muchas cosas, solo podemos aceptarlas como vienen”, señaló el líder republicano.

Preguntado por la prensa sobre si estaba preocupado por una venganza de Teherán en suelo estadounidense, el líder de la Casa Blanca respondió: “No, no lo estoy”. Fox’s Peter Doocy: What have you heard about this bulletin about an Iran revenge plot in California — some kind of boat offshore launching drones?Trump: It’s being investigated. You have a lot of things happening. All we can do is take them as they come. pic.twitter.com/TAeptWkliy— World Source News (@Worldsource24) March 12, 2026

A escala estatal, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó a ‘ABC News’ que “está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales” para garantizar la seguridad, aunque negó tener conocimiento de alguna “amenaza inminente” para ese estado.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, la ciudad más poblada de California, también aseguró que está “coordinando estrechamente con socios estatales y federales” estrategias para cuidar a la población. Y remarcó: “En este momento, no existe ninguna amenaza específica o creíble para Los Ángeles”.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles anunció que, “en reconocimiento de los acontecimientos globales” y “por exceso de precaución”, mantiene un nivel elevado de preparación, con patrullas reforzadas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros puntos emblemáticos.

Una evaluación de riesgos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., redactada al momento del ataque contra Irán, concluyó que los representantes de la República Islámica “probablemente” representan una amenaza de ataques selectivos contra Estados Unidos, aunque consideró una agresión a gran escala como un escenario poco probable.

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