Hace poco más de una semana, Argentina nos estaba dando una pista de lo que podría ser una tendencia en los futuros comicios de América Latina: los extremos en ascenso. En las legislativas de ese país, la izquierda ligada al trotskismo obtuvo unos resultados históricos a nivel nacional con el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U). Mientras que la extrema derecha logró, por primera vez, un espacio en el Congreso de la mano del candidato antisistema Javier Milei.

¿La razón? En palabras de Lucía Miranda Leibe, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es complicado ocupar el centro del espectro político en contextos de crispación social. “Es por eso que agrupaciones de extrema izquierda y derecha pueden avanzar en protagonismo”, comentó la experta, que aunque se refirió específicamente al caso argentino, Chile resultó este domingo con una tendencia similar: el ultraderechista José Antonio Kast y el líder de izquierda Gabriel Boric pasaron a segunda vuelta para disputarse la Presidencia, siendo esta la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centro no pasan a segunda vuelta.

“En Chile hay un ciclo político de gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha que está llegando a su fin”, sostuvo Rodolfo Disi Pavlic, profesor de la Universidad Católica de Temuco. Un comentario similar al de Carolina Cepeda, profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana: “Estos resultados demuestran lo que se ha venido repitiendo en los últimos cinco años y es la polarización política; algo que se percibe como negativo, pero no necesariamente tiene que entenderse de esa forma”.

Unos resultados que parecieron favorecer a sectores de la derecha y dejaron de lado a la oposición. “A partir de marzo de 2022 veremos una derecha con un bloque sólido en el Parlamento, porque se trata de un sector pragmático que, si tiene que unirse, lo hará sin complejos”, asegura el analista político René Jofré a El País de España. “En cambio, la oposición actual está dividida en dos bloques enfrentados”, aseguró el experto al referirse a la centroizquierda de la extinguida Concertación y a la izquierda con el Frente Amplio, de Boric.

Disi Pavlic coincidió en que el resultado de la oposición era preocupante. “Llegaron a pensar que serían la primera mayoría nacional en esta primera vuelta y no fue así. Algo que también se observó en los malos resultados de otras candidaturas de oposición, como la de Yasna Provoste, de centro-izquierda”, comentó el experto.

¿A qué se debe el éxito de Kast en la primera vuelta? Para Germán Campos-Herrera, investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, hay varios factores. “Por un lado, el aumento en las cifras de narcotráfico y criminalidad en las ciudades; esto ha generado mayores índices en la percepción de inseguridad. Así como la crisis migratoria que el gobierno de Piñera no supo canalizar”.

¿Qué viene para la región?

Estos comicios dejan varias lecciones, según explican algunos analistas: “Pareciera que hay un espacio para el crecimiento de la derecha populista radical en el continente. Eso lo demuestra Argentina, lo demostró Brasil hace un par de años y ahora Chile (...) Estamos observando que los discursos de extrema derecha están teniendo mucho arrastre en la población. Es un mensaje que apela a los valores conservadores, pero con una posición distinta a la que ha tenido la derecha más institucional que ha estado en el poder en los últimos años en Chile”, dijo Disi Pavlic. El experto agregó que estos comicios podrían motivar a emprendedores políticos de la región para tratar de emular propuestas similares.

Por su parte, Carolina Cepeda comentó que en el caso colombiano esa polarización podría seguir manifestándose en las elecciones. “Aunque pareciera que el centro tiene mucha fuerza electoral, al final tendremos que ver cómo esa discusión tan fuerte que se nota en redes sociales, por ejemplo, se va a traducir en términos electorales”, sostuvo Cepeda.

Sin embargo, para Miguel Gomis-Balestreri, profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el caso chileno no brinda lecciones para Colombia. “La historia política y económica, y la institucionalidad de ambos países son muy distintas. El debate en Colombia, por ejemplo, nada tiene que ver con una reforma constitucional, como si lo es en el caso de Chile. Además, en ese país no hay violencia política como sí la hay en Colombia. Sin mencionar que la tradición de la izquierda chilena no es comparable con la colombiana”, comentó Gomis-Balestreri.

Por otro lado, Cepeda agregó que es clave no dejar de lado la influencia de los movimientos sociales en los procesos electorales. “Las elecciones de Chile están marcadas por todo el proceso de movilización de 2019, algo que también vimos en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Y aunque estos movimientos tienen varias diferencias, la participación política a través de vías distintas a las elecciones es uno de los elementos en común. Estamos hablando de la capacidad que tiene la ciudadanía de incidir en los debates políticos, y a eso hay que ponerle atención en el futuro”, sostuvo la experta.