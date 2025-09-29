Logo El Espectador
“Americanizar” TikTok: una “solución” que repite el problema

El presidente Donald Trump busca convertir TikTok en una versión “americana”, entregando su control a grandes inversionistas. La aplicación favorita de millones ahora podría quedar en manos del mismo poder mediático que domina EE. UU.

Laura Henao Arévalo
29 de septiembre de 2025 - 01:02 p. m.
Trump defiende versión “americana” de TikTok mientras crece la polémica por control y censura.
La larga novela sobre el uso de TikTok en Estados Unidos estaría escribiendo su capítulo final. El jueves pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que allana el camino para que un grupo de inversionistas estadounidenses administre una versión nacional de TikTok, separada de su dueño chino, ByteDance.

En enero, la aplicación fue prohibida en EE. UU. tras entrar en vigor una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones locales. Aunque el servicio se suspendió temporalmente, Trump pospuso la medida varias veces con...

Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
