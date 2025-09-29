“Americanizar” TikTok: una “solución” que repite el problema

Trump defiende versión “americana” de TikTok mientras crece la polémica por control y censura. Foto: Agencia Bloomberg

La larga novela sobre el uso de TikTok en Estados Unidos estaría escribiendo su capítulo final. El jueves pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que allana el camino para que un grupo de inversionistas estadounidenses administre una versión nacional de TikTok, separada de su dueño chino, ByteDance.

En enero, la aplicación fue prohibida en EE. UU. tras entrar en vigor una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones locales. Aunque el servicio se suspendió temporalmente, Trump pospuso la medida varias veces con...