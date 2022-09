[Análisis] Primer discurso de Petro en la ONU: ¿un giro en la política exterior?

Ante la ONU, Petro criticó las políticas contra las drogas de las potencias y cuestionó sus dinámicas sociales, las que han llevado a la adicción. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

Desde su fundación en 1945, la Asamblea General de la ONU ha sido un espacio donde los líderes del mundo se dan cita para poner en la agenda internacional los temas de más alta relevancia. En sus 77 años de historia, el reconocido atril de aquella amplia sala ha tocado toda clase de discursos, desde aquellos que invocan la paz hasta aquellos que condenan fuertemente a sus enemigos. Pero el discurso del presidente Gustavo Petro, fue una sacudida que no pasaba por ese atril desde hace tiempo, al menos no por parte de un presidente colombiano en Naciones Unidas. El discurso ha sido materia de amplia discusión en el país, pero de él se pueden rescatar dos temas esenciales que lo clasifican como una gran sacudida: el nuevo giro en la política exterior y el fin de la guerra contra las drogas.

Recomendamos: “Un Gobierno no puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia”: Boric

El discurso del presidente anunció un giro importante en la política exterior colombiana, tradicionalmente guiada por la actuación de Estados Unidos y demás países del norte. Desde que Marco Fidel Suárez acuñó el término respice polum —”seguir a la estrella del norte”— para definir el rumbo de nuestra política exterior, en muy contadas ocasiones nos hemos desviado. Incluso desde mucho antes, en especial desde 1903 con la pérdida de Panamá, Colombia siempre ha mantenido una postura moderada —a veces sumisa— hacia Estados Unidos. El discurso de este martes fue un claro anuncio del fin de este dogma con su fuerte crítica al norte global y el comienzo de una era en la que Colombia aspira a convertirse en un líder latinoamericano, listo para consolidar una posición unificada en los escenarios internacionales. Esto último es interesante también pues muestra coherencia con lo que el presidente ya había anunciado en su discurso de victoria: la intención de afianzar los lazos con nuestros vecinos latinoamericanos y fortalecer el sur global.

Recomendamos: Biden propuso una reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cómo sería?

Otro punto de especial relevancia en el discurso fue el anuncio del fin de la guerra contra las drogas. La contundente frase “la guerra contra las drogas ha fracasado” pronunciada por el presidente, le dio a entender a la comunidad internacional que Colombia ya no resiste más violencia y que el tradicional enfoque militar de lucha, no va más. Esto tiene especial impacto por varias razones. En primer lugar, porque a Colombia siempre se le ha conocido por sus tendencias prohibicionistas en cuanto al narcotráfico. Segundo, porque es un llamado de atención a repensar la forma de cooperación que tenemos con aquellos países aliados que desde siempre han cooperado en materia de seguridad, armamento y capacitación militar. Finalmente, esta declaración ha provocado un debate sobre el principio de corresponsabilidad introducido por el expresidente Virgilio Barco a finales de los ochentas. Según él, el combate contra el narcotráfico no solo es nuestra responsabilidad como país productor y exportador, sino también de aquellos países consumidores que son quienes al final, incitan la demanda de droga. El discurso del presidente inició el cuestionamiento nacional de este principio que en ciertas ocasiones ha generado disgustos, ya que algunos lo asocian con una mayor dependencia a las políticas de los países consumidores de drogas, lo que reduce nuestra capacidad de decisión como actor involucrado.

Recomendamos: “Si no quieren ayudar, que no estorben”: Nayib Bukele a los gobiernos en la ONU

Aunque es cierto que otros expresidentes colombianos han utilizado su espacio en la Asamblea General para expresar ideas similares a las del presidente Petro, como la del fin de la guerra contra las drogas, también es cierto que es primera vez que escuchamos estas palabras en un tono contundente, y pensado para instaurar un cambio con efectos permanentes. Solo el tiempo podrá decirnos qué le depara a Colombia en términos de política exterior, pero este discurso fue el gran debut de lo que aparenta ser un cambio digno de libros de historia.

*Lupita Prada Jiménez es abogada e internacionalista de IE University y magíster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales del CEI International Affairs - Universidad de Barcelona.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.