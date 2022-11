Ante la ausencia de Perú, México suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico

“Es que soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde al presidente del Perú recibir la Presidencia. Si no viene, ¿a quién le entrego?”, argumentó López Obrador, quien suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico. Foto: EFE - Isaac Esquivel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana en su país, se suspendió, ante la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo. “Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde (recibir) la presidencia (pro tempore)”, dijo el líder mexicano en su conferencia matutina. “Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú” la primera semana de diciembre, añadió el mandatario.

El encuentro estaba previsto para el 25 de noviembre, en Ciudad de México, y buscaba reunir a los cuatro países que forman parte de la asociación (México, Colombia, Perú y Chile), los cuales tendrán que definir la nueva fecha del evento. Y es que una vez al año, los mandatarios de dichos Estados se reúnen para reafirmar la cooperación regional y rotar la Presidencia de la organización. Si bien a Castillo le correspondía asumir la batuta, el legislativo le prohibió la semana pasada salir del país, siendo la cuarta vez que los diputados votan en contra de permitir al mandatario realizar un viaje internacional.

“Es que soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde al presidente del Perú recibir la Presidencia. Si no viene, ¿a quién le entrego?”, argumentó López Obrador. “Tengo que consultarlo, lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir la estafeta”. No hay que olvidar que el presidente mexicano se ha mostrado afín a su homólogo peruano. Por ejemplo, haciendo referencia a la oposición, hace poco dijo: “Lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, entonces no lo quieren”. Además, hace un año, envío una misión de apoyo económico a Perú para ayudar a Castillo, “un presidente surgido de un movimiento popular”, según las palabras del mexicano.

A pesar de la cancelación, López Obrador tiene previsto reunirse con Gabriel Boric, presidente de Chile, quien ya había confirmado su asistencia a la cumbre. La agenda oficial del ex líder estudiantil, que realiza su primera visita oficial a México desde que llegó al poder, comenzará el miércoles con una reunión con empresarios mexicanos y, posteriormente, con un encuentro con López Obrador en el Palacio Nacional, indicó la Presidencia chilena en un comunicado. También se espera la visita de los presidentes de Costa Rica y Honduras, que no forman parte de la organización.

