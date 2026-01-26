Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ante la escalada violenta de ICE en redadas: ¿qué puede hacer la justicia federal y estatal?

ICE dispara contra civiles en Minneapolis y aumenta la presión sobre la justicia federal y estatal para investigar los abusos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
26 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
a gente se reúne para una vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales en el sur de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, EE. UU., 24 de enero.
a gente se reúne para una vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales en el sur de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, EE. UU., 24 de enero.
Foto: EFE - CRAIG LASSIG

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha concentrado la atención nacional e internacional durante los últimos días luego de que se difundieran en redes sociales videos de disparos letales contra dos civiles en Minneapolis, primero el 7 de enero contra Renée Nicole Good y el sábado 24 de enero contra Alex Jeffrey Pretti. Agentes federales durante operativos migratorios dispararon contra ambos.

Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica de...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Donald Trump

 

Andrés(au4pm)Hace 4 minutos
"No es el fin del mundo"? Maduren
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.