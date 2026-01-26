Ante la escalada violenta de ICE en redadas: ¿qué puede hacer la justicia federal y estatal?

a gente se reúne para una vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales en el sur de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, EE. UU., 24 de enero. Foto: EFE - CRAIG LASSIG

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha concentrado la atención nacional e internacional durante los últimos días luego de que se difundieran en redes sociales videos de disparos letales contra dos civiles en Minneapolis, primero el 7 de enero contra Renée Nicole Good y el sábado 24 de enero contra Alex Jeffrey Pretti. Agentes federales durante operativos migratorios dispararon contra ambos.

Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica de...