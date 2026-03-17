Ante la escasez de mano de obra agrícola, el gobierno de Trump recurre a los migrantes

Ernesto Martínez y Noe Rubío, ambos trabajadores del programa H-2A, podando durazneros en Talbott Farms. Foto: Rachel Woolf para The New York Times

Durante años, el sector agrícola se ha enfrentado a un mercado laboral escaso, ya que los trabajadores agrícolas envejecen y cada vez son menos los nuevos migrantes y los estadounidenses más jóvenes dispuestos a trabajar en los campos. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump prometieron que las deportaciones masivas ayudarían, y darían lugar a “salarios más altos con mejores prestaciones” y a una “mano de obra 100 por ciento estadounidense”.

Pero el gobierno ha reconocido discretamente en los últimos meses que sus redadas de migración...