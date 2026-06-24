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Antes Fujimori y ahora Sánchez: hablar de fraude en Perú se ha vuelto un patrón electoral

En medio de una reñida contienda, el candidato de la izquierda aseguró que no reconocerá un gobierno de Fuerza Popular. Haciendo eco de una postura que la misma Keiko Fujimori adoptó en comicios pasados, poniendo en tela de juicio las votaciones, se revela una vez más un desprecio frente a la democracia.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
24 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Los candidatos presidenciales peruanos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han mostrado posturas distintas frente a los reclamos de fraude. Él ha dicho que no reconocerá un gobierno de Fuerza Popular y ella ha mencionado que cada voto es válido.
Los candidatos presidenciales peruanos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han mostrado posturas distintas frente a los reclamos de fraude. Él ha dicho que no reconocerá un gobierno de Fuerza Popular y ella ha mencionado que cada voto es válido.
Foto: EFE/Paolo Aguilar - Connie France / AFP

Hace casi dos años, en septiembre de 2024, Perú despidió con honores, como lo dispuso el entonces gobierno de Dina Boluarte, a pesar de las críticas, al exmandatario Alberto Fujimori, que estuvo preso por más de una década por delitos de lesa humanidad. Hubo luto nacional por tres días, un cortejo fúnebre que recorrió las calles de Lima y sus restos fueron velados en la sede del Ministerio de Cultura. Ahora, en unas horas decisivas para el país, su hija Keiko Fujimori se perfila como la ganadora de las elecciones presidenciales, en su cuarto...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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