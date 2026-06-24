Antes Fujimori y ahora Sánchez: hablar de fraude en Perú se ha vuelto un patrón electoral

Los candidatos presidenciales peruanos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han mostrado posturas distintas frente a los reclamos de fraude. Él ha dicho que no reconocerá un gobierno de Fuerza Popular y ella ha mencionado que cada voto es válido. Foto: EFE/Paolo Aguilar - Connie France / AFP

Hace casi dos años, en septiembre de 2024, Perú despidió con honores, como lo dispuso el entonces gobierno de Dina Boluarte, a pesar de las críticas, al exmandatario Alberto Fujimori, que estuvo preso por más de una década por delitos de lesa humanidad. Hubo luto nacional por tres días, un cortejo fúnebre que recorrió las calles de Lima y sus restos fueron velados en la sede del Ministerio de Cultura. Ahora, en unas horas decisivas para el país, su hija Keiko Fujimori se perfila como la ganadora de las elecciones presidenciales, en su cuarto...