Aparecieron los dos veleros perdidos que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

La ayuda traída por la flotilla Nuestra América desde México se clasifica en el Centro Cardiológico Pediátrico William Soler en La Habana. Foto: AFP - LISANDRA COTS

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Los dos veleros con ayuda humanitaria que desaparecieron en su ruta hacia Cuba fueron localizados y sus tripulantes están “a salvo”, informaron el sábado la Marina mexicana y los organizadores del convoy, que sigue adelante con su misión.

Desde el jueves, la Armada mexicana había desplegado un operativo para dar con el paradero de estos barcos que habían partido hacía una semana desde la Isla Mujeres, en el sureste del país.

La Marina informó este sábado que una de sus aeronaves localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

Un buque “ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio”, añadió la institución en su cuenta de X.

Los buques formaban parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana.

Desde enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone un bloqueo petrolero de facto a la isla que ha agravado la crisis energética y económica del país.

“Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana”, explicó más temprano un portavoz del convoy “Nuestra América”.

“El convoy sigue en ruta para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano”, dijo el portavoz, que agradeció a las autoridades mexicanas y cubanas su “apoyo, coordinación y profesionalismo”.

Ni la Armada ni el portavoz del convoy explicaron por qué las dos embarcaciones perdieron el contacto ni cuándo se prevé que lleguen a Cuba.

Comunicaciones contradictorias

En la víspera, declaraciones cruzadas desde México y Estados Unidos generaron más incertidumbre sobre el destino de los dos veleros, llamados “Friend Ship” y “Tiger Moth”.

En la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que continuaba la “búsqueda” de las dos embarcaciones.

Un buque de la armada de México “tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto”, explicó la mandataria izquierdista.

Sin embargo, aproximadamente a esa misma hora, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que “había recibido a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”.

Posteriormente, este mismo servicio emitió otro comunicado para precisar que no participa en la búsqueda, liderada por la Marina mexicana y las autoridades cubanas.

Caída la tarde, las autoridades cubanas y mexicanas no habían confirmado un avistamiento de las embarcaciones, que inicialmente se esperaba que llegaran entre el martes y el miércoles a La Habana.

“Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero destacó que mantenía comunicación con las agencias de rescate de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

“Marineros experimentados”

El primer barco de la flotilla humanitaria llegó el martes al puerto de La Habana, con 30 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, suministros médicos y paneles solares.

La semana pasada también llegaron los primeros cargamentos en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos.

En total, los organizadores del convoy esperan trasladar a la isla unas 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto que agravó la crisis energética y económica que castiga a la isla.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada a Cuba de combustible con fines humanitarios.

Desde México llegó este viernes a La Habana el buque Huasteco, de la armada de ese país, con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles mexicanas, informó la televisión cubana.

Se trata del cuarto cargamento de ayuda humanitaria que envía a la isla desde mediados de febrero el gobierno de Sheinbaum, que ya entregó al país más de 3.000 toneladas de insumos, como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

“México y la presidenta de México, no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos”, dijo Díaz-Canel en una entrevista que concedió el jueves al diario mexicano La Jornada.

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