“Apoyar a EE. UU. o Rusia es lo mismo”: el discurso de Petro; ¿de qué hablaba?

La intervención del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la clausura de la ‘Cumbre de los pueblos’ en Bruselas, Bélgica, le ha valido duras críticas al mandatario en redes sociales. En el encuentro, los miembros de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) discutieron sobre temas variados como el cambio climático, inversiones para el desarrollo y la guerra en Ucrania, uno de los asuntos que más dividió a los asistentes y sobre el que Petro terminaría hablando en su discurso.

La polémica se armó cuando Petro habló sobre Rusia y Estados Unidos, siendo este último, cabe destacar, el aliado más importante para Colombia a nivel político, militar y comercial.

“En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales”, dijo Petro.

En seguida, periodistas, politólogos y analistas de otras áreas criticaron a Petro por comparar a Rusia con Estados Unidos, asumiendo que, como en otras ocasiones, el presidente había tomado una postura “tibia” frente a la invasión de Moscú a Ucrania.

“Qué tibieza la de Gustavo Petro, les digo. Mientras los EE. UU. ha sido un aliado para Colombia, Rusia es un agente de desestabilización a nivel mundial con su invasión ilegal a Ucrania. ¿Qué necesidad?”, escribió Sergio Guzmán, director de Colombia Risk.

Pero antes de sacar conclusiones, hay que mirar todo el discurso de Petro. Si bien al mandatario colombiano le ha costado la crítica abierta al gobierno ruso por las atrocidades cometidas en Ucrania, en este caso, cuando dijo que “apoyar a EE. UU. o a Rusia era lo mismo”, estaba hablando puntualmente de los problemas del capitalismo y no de las acciones militares de Washington o Moscú en el extranjero.

Párrafos antes, se puede leer que Petro estaba hablando de los procesos de industrialización y lo necesarios que eran los países en vía de desarrollo como México y Brasil para las potencias occidentales en la economía. Al mismo tiempo, el mandatario colombiano estaba mostrando su molestia por la fijación de la Unión Europea con el tema de la guerra en la agenda de este encuentro con la Celac. Para él había, según dice más adelante, otros asuntos más destacados para la región como el cambio climático.

En este punto, ambas ideas se mezclaron: la de la queja por la agenda de la UE centrada en la guerra y las reflexiones sobre el capitalismo. Más adelante, cuando buscaba referirse a la crisis de los modelos económicos, Petro hace mención de Rusia y Estados Unidos, sobre quienes dijo que “eran lo mismo”, pero estaba hablando de asuntos económicos y no sobre la guerra puntualmente.

“Yo soy casi, estoy absolutamente convencido de lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación, es la crisis misma del capitalismo. Es decir, es el mismo capitalismo que nos está enseñando las rutas. No propiamente nuestra invención, no propiamente nuestra ilusión. En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales”, fue la intervención completa de Petro.

“Tenemos alternativas quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales. Pero la alternativa al actual sistema y régimen económico mundial, porque es dominante en todo el mundo, parte y quizás sale del mismo capital, porque el capital ha encontrado un límite. Fue lo que dijimos ayer. Los revolucionarios siempre pensamos que cada año había llegado el capital a su límite. Esa era nuestra creencia. Y por ahí si uno lee los libros de antes, pues se encuentra, claro, ya uno, claro, fácil decirlo es pos, en ese momento no. Pero lo cierto es que no fue así. El capitalismo tiene una enorme vitalidad para superar sus propias crisis y ha ido construyendo este mundo de hoy incluso una utopía del capital que no era que no estuviera descrita y analizada desde el siglo XIX.”, continuó.

Más adelante, se puede ver a Petro llevar la crítica al capitalismo hacia el impacto de este sistema en el medio ambiente. “Cuando los europeos se reúnen con nosotros a nivel institucional, que saben qué significa la crisis climática, porque es una lectura y un mensaje que nos ha entregado la ciencia –no los partidos políticos–, la ciencia misma, y que anuncia a través de sus teorías científicas la debacle de la vida en el planeta a partir de la acumulación del capital, pues he ahí que ese es su límite. El capital no puede ir más allá porque sólo habría muerte. La acumulación de capital no podría ir más allá porque sólo provocaría la extinción”, expresó.

Si bien puede parecer una declaración controvertida, dada la cercanía histórica de Colombia con Estados Unidos, habría que ver el discurso en su totalidad. Acá puede encontrar las palabras completas del presidente Petro:

Choques por Ucrania entre Latinoamérica y la Unión Europea

La cumbre de Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó el martes con una declaración que expresa “preocupación” por “la guerra contra Ucrania” pero evita referirse a Rusia, tras arduas negociaciones que no consiguieron consenso con Nicaragua.

Esa disputa centró buena parte de los dos días de discusiones que pretendían revitalizar los vínculos entre la UE, de 27 países, y los 33 de la CELAC; y relegó a segundo plano un importante anuncio de inversión europea, así como un encuentro articulado por Francia entre el gobierno y la oposición de Venezuela y los debates sobre los desafíos del cambio climático.

El bloque europeo, que respalda financiera y militarmente a Ucrania, insistió en incluir en el texto final una mención a ese conflicto que trastornó las relaciones internacionales e impactó en la economía mundial. El texto del documento recibió el apoyo de 59 de los 60 países participantes en la cumbre. Por la tarde, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “Nicaragua se resistió a firmar el texto”.

Las discrepancias sobre Ucrania y la solución al conflicto quedaron patentes en los discursos de la primera jornada, pero a su salida Macron destacó el papel del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que es “de los que tienden puentes”.

Lula fue criticado en el pasado por las potencias occidentales por su postura a favor de “una paz negociada” y su oposición a las sanciones, reiterada durante la cumbre.

