Argentina juzgará en ausencia a iraníes y libaneses por la bomba a la AMIA en 1994

La justicia argentina habilitó el juicio en ausencia de diez acusados iraníes y libaneses por el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos, según un fallo judicial al que accedió la AFP.

El juez Daniel Rafecas citó el carácter “excepcional” de esta decisión que, sostuvo, es “una herramienta” para “al menos intentar conocer la verdad y reconstruir lo ocurrido”.

El juicio en ausencia es una medida procesal introducida en Argentina recientemente a partir de la sanción de una ley en marzo pasado.

En su fallo, Rafecas consideró aplicable la nueva norma “atendiendo a la imposibilidad material de contar con la presencia de los imputados y a la naturaleza de crimen de lesa humanidad del hecho investigado”.

Por ello “resulta ineludible dar curso a este nuevo régimen procesal para evitar la perpetuación de la impunidad”, sostuvo.

El atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires constituyó “un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, perpetrado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina”, sostuvo.

No hay detenidos por el caso ni se ha logrado esclarecer los motivos del atentado. La investigación judicial quedó envuelta en denuncias por desvío de pistas, condenas por encubrimiento y procesos anulados en los que fueron juzgados y absueltos el expresidente Carlos Menem (1898-1999), ya fallecido, un juez, dos fiscales, dos exsecretarios de Inteligencia y varios policías.

Los acusados y una constante: Irán niega su involucramiento desde 1994

Sobre los acusados, entre los que figuran exministros y exdiplomáticos iraníes y libaneses, pesan pedidos de captura internacional impulsados por Argentina.

En la lista están, entre otros, Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores de Irán; Mohsen Rezai, excomandante del cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994, y Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Buenos Aires.

En 2019 Argentina había declarado organización terrorista al movimiento libanés Hezbolá.

Los pedidos de la justicia argentina para la extradición de los acusados han sido infructuosos.

Irán siempre ha rechazado toda implicación en el atentado y no ha aceptado que sus exfuncionarios sean interrogados por la justicia.

El fallo del juez Rafecas que habilita el juicio en ausencia aún puede ser objetado por la defensa de los acusados mediante su apelación ante la Cámara Federal.

La ley había sido impulsada por el gobierno de presidente ultraliberal Javier Milei que ha reclamado que “la causa AMIA sea una verdadera cuestión de Estado”.

Un sector de los familiares de las víctimas del atentado reunidas en la asociación Memoria Activa han rechazado la aplicación de ese instrumento procesal.

“Es falso que (el juicio en ausencia) sea la única posibilidad” de conseguir justicia, ha dicho uno de sus integrantes, el abogado Rodrigo Borda.

“Tememos que se use solamente para confirmar el interés de una hipótesis oficial”, de Irán como único culpable, “sin pruebas suficientes”, dijo en el último acto de conmemoración del atentado en 2024.

El propio juez Rafecas dejó asentados sus reparos en el fallo, pero consideró que “no hacer nada sería aún peor”.

“No estamos hablando de cerrar heridas por decreto, ni de forzar una reparación simbólica. Estamos hablando de mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar. Y hacerlo públicamente”, sostuvo.

Judíos en Argentina

La bomba a la AMIA fue el peor atentado de la historia argentina. Dos años antes, en 1992, otro ataque terrorista había destruido la embajada de Israel en Buenos Aires, con saldo de 29 muertos y 200 heridos.

La comunidad judía en Argentina está estimada en unos 300.000 integrantes, la mayor de América Latina.

