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¿Artesanía o explotación? La historia de las camisetas del Mundial de México

Un grupo de artesanas bordó jerséis para Adidas. Después, activistas denunciaron malas condiciones laborales y explotación. Fuimos a la sierra para hablar con las artesanas.

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Jack Nicas y Luis Antonio Rojas | The New York Times
09 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Las mujeres nahuas dijeron que tardan unas siete horas en bordar esta camiseta del Mundial. Los diseños cosidos pretenden representar los fuegos artificiales que se utilizan para celebrar en Naupan.
Las mujeres nahuas dijeron que tardan unas siete horas en bordar esta camiseta del Mundial. Los diseños cosidos pretenden representar los fuegos artificiales que se utilizan para celebrar en Naupan.
Foto: Antonio Rojas para The New York Times

Todo comenzó como una historia positiva.

Someone Somewhere, una empresa mexicana de indumentaria, hizo una publicación en internet preguntándose por qué las camisetas de la selección mexicana para el Mundial no las bordaban algunas de las artesanas indígenas del país. Era una idea con el potencial de tender un puente entre el pasado y el presente de México, argumentaba la empresa, al tiempo que sacaría de la pobreza a algunas de las personas más vulnerables. Al día siguiente, Adidas llamó.

El mes pasado, dos años después de esa llamada, Adidas...

Por Jack Nicas y Luis Antonio Rojas | The New York Times

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