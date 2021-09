Asamblea de la ONU: las ausencias, cuándo habla Duque y otros datos de la cumbre

Este martes 21 de septiembre arranca la 76 Asamblea General de la ONU, que estará marcada por la pandemia de COVID-19, el cambio climático y las tensiones diplomáticas de Estados Unidos con Francia y China. Datos claves de este encuentro de líderes del mundo.

Una cumbre híbrida

Tras celebrarse hace un año por vía remota, la Asamblea tendrá ahora un formato híbrido, con jefes de Estado y de Gobierno que ofrezcan sus tradicionales discursos en persona y otros que lo hagan con videos pregrabados.

Presidentes vacunados

Con el virus relativamente controlado en Nueva York, las autoridades locales temen que la cita pueda convertirse en un evento superpropagador dado el gran número de diplomáticos que se desplazarán desde distintos continentes y los encuentros que tienen previsto mantener. El Gobierno estadounidense, de hecho, pidió sin mucho éxito que el mayor número posible de líderes interviniera desde sus capitales y el Ayuntamiento de Nueva York pidió a la ONU que requiriese un certificado de vacunación a cualquiera que desee entrar al hemiciclo de la Asamblea.

El titular de la Asamblea General, Abdulla Shahid, dijo luego que para asistir bastaba con declarar que no se es portador del virus y no se vetará a ningún líder, de hecho las medidas de acceso al complejo de la ONU no incluían hoy ningún control de vacunas o pruebas PCR. Así, un líder que se jacta de no estar vacunado como Bolsonaro, no tendrá problemas para acceder a ese hemiciclo, en el que sí se ha limitado de manera muy importante el aforo, pues las delegaciones de cada país podrán tener un máximo de cuatro personas.

Pese a que las autoridades sanitarias de Nueva York dijeron que el encuentro estaba sujeto a las reglas para los espacios cerrados, Por eso el mandatario brasileño, quien ha dicho que no se ha vacunado pudo asistir, aunque no ha podido ingresar a varios sitios de la ciudad por no tener su carnet sanitario.

Los discursos de los líderes mundiales

Los micrófonos se abrirán este martes a las 9.00 de la mañana, con un discurso del secretario general, António Guterres, seguido del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tradicionalmente abre la asamblea, y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ser el país anfitrión de las reuniones.

¿Por qué Brasil habla primero?

Brasil es el primero en hablar desde 1947, gracias a una tradición que inauguró el entonces jefe de la delegación brasileña, Osvaldo Aranha, quien habló en la apertura de la primera sesión especial de la Asamblea. Además, Brasil fue uno de los Estados fundadores de la ONU y el primer país en adherirse en 1945. Se espera que Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la pandemia de COVID y quien no se ha vacunado, hable de la defensa de la demarcación de las tierras indígenas, actualmente en estudio en el Supremo Tribunal Federal y denostada por ambientalistas y dirigentes indígenas.

¿Cuándo habla Iván Duque?

Además de Bolsonaro, en la agenda del martes figuran el colombiano Iván Duque y el peruano Pedro Castillo, quien culmina en Nueva York su primera gira internacional que lo llevó antes por México y Washington. Duque será el cuarto en hablar, luego de las intervenciones del secretario general de la ONU, Joe Biden y la del presidente de Maldivas.

Las sorpresas y las ausencias

Para la ocasión, se anunció la presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a que Washington ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de éste último, al que acusa de terrorismo y tráfico de drogas. Sin embargo, en las horas de la tarde se informó que el cubano no asistirá y muchos apuestan a que Maduro también desiste.

Están confirmadas las ausencias del mexicano Andrés Manuel López Obrador, el salvadoreño Nayib Bukele, el argentino Alberto Fernández o el nicaragüense Daniel Ortega.

El discurso de Joe Biden

El discurso del presidente estadounidense, Joe Biden, también el martes, despierta mucho interés ante la candente realidad internacional tras el caótico retiro de Estados Unidos de Afganistán, el choque diplomático con Francia y las tensiones con Pekín.

Según una fuente de su gobierno, el mandatario dirá que “no cree en la idea de una nueva Guerra Fría con un mundo dividido en bloques” en el contexto de la feroz rivalidad entre Washington y Pekín, sino que “cree en una competencia vigorosa, intensa y basada en principios”. Biden va a Nueva York con un discurso de unión, de acuerdo con este alto funcionario.

El mandatario quiere que la comunidad internacional sepa que, tras la partida de Afganistán, que ofuscó a muchos de sus aliados, se “abre un capítulo” de “diplomacia estadounidense personalizada, decidida y eficaz, definida por la cooperación con aliados y socios para resolver problemas que no pueden ser (resueltos) por la fuerza militar”, dijo.

Pero las prioridades diplomáticas de Biden están claras: el martes sostendrá un encuentro al margen de la Asamblea con el primer ministro australiano, Scott Morrison, y a su regreso a la Casa Blanca recibirá al primer ministro británico, Boris Johnson.

Los foros alternativos

A lo largo de la semana están previstos foros para analizar los desafíos del medio ambiente -este lunes- y la preparación para eventuales futuras pandemias -el miércoles-.

América Latina y la pandemia

En una América Latina golpeada duramente por la pandemia, el grito que lanzaron los países de la región en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebró el sábado en México, no deja lugar a duda.

“Hay países que todavía no tienen vacunas; ha sido injusto, abusivo (...). ¡Que nunca más le vuelva suceder a América Latina y el Caribe algo así!”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrand, en su balance del encuentro.

América Latina es la región más enlutada por la pandemia de coronavirus, con el 34% de los casos y el 28% de las muertes a nivel global, cuando representa 8,4% de la población mundial.