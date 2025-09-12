Asesinato de Charlie Kirk evidencia violencia política y crisis armamentista en EE. UU.

Una bandera de Estados Unidos está pegada al costado de la fuente frente al patio interior, al día siguiente de que Charlie Kirk, fuera asesinado. Foto: EFE - MARIELLE SCOTT

El asesinato del activista de derecha Charlie Kirk el miércoles 10 de septiembre en Utah, Estados Unidos, se suma a la creciente lista de ataques que han cobrado la vida de cientos de políticos de todos los espectros, reflejando un aumento preocupante en la violencia política en el país.

Kirk era director ejecutivo de Turning Point USA, un grupo que difunde ideas conservadoras en los campus universitarios de EE. UU. El miércoles, recibió el disparo justo en medio de un discurso en la Universidad del Valle de Utah. El joven de 31 años...