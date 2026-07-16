Asesinato de Durán Guerrero: Petro pide acusación formal y senadores de Maine investigar

Joan Sebastián Durán Guerrero es recordado en Bucaramanga como alguien ejemplar, disciplinado y con un profundo amor por los animales. Foto: Getty Images via AFP - RYAN MURPHY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ocurrido a inicios de esta semana en Biddeford, estado de Maine, ha provocado reacciones de duelo, tristeza y rabia. Sus conocidos en Bucaramanga lloran su fallecimiento, mientras que en Estados Unidos la gente tiene miedo ante la posibilidad de que se repita algo así. Desde el Gobierno de Colombia se pide una acusación formal.

En el barrio La Victoria, en la capital del departamento de Santander, permanece una vela encendida como un homenaje silencioso de vecinos y familiares al joven de 26 años. Allí, donde creció, lo recuerdan como alguien ejemplar, disciplinado y con un profundo amor por los animales. “Era muy juicioso y trabajador”, aseguró ante la agencia EFE Teo Guerra, un vecino que lo vio crecer: “Amaba a su familia y adoraba a los animales”.

Mientras sus papás tuvieron que desplazarse hasta Bogotá para hacer los trámites de la repatriación del cuerpo, en su casa permanece Drako, su perro. Durán Guerrero decidió migrar en 2023 a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, movido por la necesidad de buscar el bienestar de su esposa y de su hija de solo tres años, quien estaba con él cuando fue asesinado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió un mensaje en su cuenta de la red social X para solicitarle al consulado que ponga en marcha una acusación formal contra el agente federal que disparó contra el colombiano. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, hizo un llamado a que las autoridades estadounidenses “adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho”.

Maine pide una investigación por el asesinato del colombiano a manos de ICE

“Uno de nuestros vecinos fue asesinado sin motivo alguno”, aseguró Brandhi Manzer, residente de Biddeford. En declaraciones al medio The Maine Monitor, agregó: “Pertenecen a este lugar, con nosotros, con su familia”. No lo conoció personalmente, pero asistió a la protesta del lunes por lo sucedido.

Lindsay Andrews, que tiene doble nacionalidad canadiense y estadounidense, añadió: “Sé que no soy el público objetivo de estas redadas, pero es aterrador vivir en un mundo donde no me siento segura caminando por mi ciudad natal. Incluso ahora mismo, protestando, no me siento segura”.

Otros, además, temen que algo así les pase a los suyos. En declaraciones a ese mismo medio, Lexi Jaynes comentó que tiene un amigo cercano que vive en Biddeford y que temió por su vida cuando se enteró del tiroteo: “Mi mejor amigo, que es de piel morena, vive aquí, y no supe nada de él esta mañana. Me aterrorizaba que fuera él, y siento mucho lo que les pasó a los padres de esa persona”.

En medio de esto, la senadora republicana Susan Collins y el senador independiente Angus King Jr., ambos por el estado de Maine, enviaron una carta al fiscal encargado, Todd Blanche, solicitando que el Departamento de Justicia, incluyendo al FBI, coopere con el estado de Maine en la investigación de lo sucedido.

Ellos hicieron énfasis en la importancia de que las autoridades federales se articulen en ese esfuerzo con las autoridades locales, con la idea de que la investigación se conduzca de manera “exhaustiva, justa e imparcial”. Según ellos, es un asunto de importancia local y nacional.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Maine, el agente de inmigración que disparó contra Durán Guerrero fue suspendido de sus funciones. De acuerdo con información de The Atlantic, se trata de un nuevo recluta contratado por ICE este año, quien anteriormente trabajó para la Policía del Departamento de Asuntos de Veteranos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com